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Ekonomi

Çiğdem Toker: Başlarını ve yüzlerini tanınmamak için tamamen örterek gözlerini yerden ayırmadan çürük sebze ve meyveleri toplayan o kadınlardır gündem

04 Ocak 2021 10:51

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Cumhurbaşkanı'na Sözcü'yü sorarak 'görevini' yapıyordur o muhabir mutlaka. Ne başörtüsüdür gerçek gündem, ne de Ayasofya oysa. Başlarını ve yüzlerini tanınmamak için tamamen örterek gözlerini yerden ayırmadan çürük sebze ve meyveleri toplayan o kadınlardır gündem." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında "Her gün öldürülen, yakılan, dövülen kadınlardır. Yazılı sınavları yüksek notlarla geçtiği halde, mülakatta elenen gençler ve o gençlerin sosyal medyayı iş arama panosu olarak kullanmasıdır gündem. Bilen biliyor velhasıl: Bugünün rejiminde, canlı takip sırasında Cumhurbaşkanı'na sorulamayan ne varsa, gerçek gündem odur." ifadesini kullandı. 

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