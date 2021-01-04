Çiğdem Toker: Başlarını ve yüzlerini tanınmamak için tamamen örterek gözlerini yerden ayırmadan çürük sebze ve meyveleri toplayan o kadınlardır gündem

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, "Cumhurbaşkanı'na Sözcü'yü sorarak 'görevini' yapıyordur o muhabir mutlaka. Ne başörtüsüdür gerçek gündem, ne de Ayasofya oysa. Başlarını ve yüzlerini tanınmamak için tamamen örterek gözlerini yerden ayırmadan çürük sebze ve meyveleri toplayan o kadınlardır gündem." düşüncesini dile getirdi.

Toker yazısında "Her gün öldürülen, yakılan, dövülen kadınlardır. Yazılı sınavları yüksek notlarla geçtiği halde, mülakatta elenen gençler ve o gençlerin sosyal medyayı iş arama panosu olarak kullanmasıdır gündem. Bilen biliyor velhasıl: Bugünün rejiminde, canlı takip sırasında Cumhurbaşkanı'na sorulamayan ne varsa, gerçek gündem odur." ifadesini kullandı.