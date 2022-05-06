Çiğdem Toker: Ankara YHT için bu yılın yolcu garantisi 8 milyon, geçen yıl gerçekleşen 1 milyon 93 bin 790

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Ankara Yüksek Hızlı Tren’in (THT) yap-işlet-devlet projesi olduğunu hatırlatarak, bu yıl için verilen yolcu garantisinin 8 milyon olduğuna dikkati çekti. . CHP Zonguldak Milletvekilinin geçen yıl gerçekleşen yolcu sayısının 1 milyon 93 bin 790 olduğunu daha önce açıkladığını hatırlatan Toker, “Bu kadar büyük bir sapmanın kamuya bedeli milyonlarca dolar” diyerek uyardı.

“Kamuoyuna açıklanmayan sözleşmeye göre, TCDD garanti ettiği yolcu sayısının altında kalan sayıya karşılık gelen tutarı her yılın mayıs ayında (yani bu ay) şirkete aktaracak. TCMB döviz satış kuru karşılığından TL olarak. Ankara YHT hizmete açıldığında 1 dolar 3 TL'nin biraz üzerindeydi. Şimdi beş katı. 15 TL'ye yakın” diyen Toker, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla Mehmet Cengiz'in Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul Havalimanı'nı sayarak ‘Başka yok’ dediği YİD projeleri arasında Ankara YHT Garı da yer alıyor. Ve kamu kaynaklarından, içinde bulunduğumuz mayıs ayında, gara gelmeyen yolcular için kendilerine dolar üzerinden garanti ödenecek.”

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