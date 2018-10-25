Çiğdem Toker: 54 bin 538 adet tıbbi cihazın satın alım ihalesi 3'üncü kez ertelendi

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, 54 bin 538 adet tıbbi cihazın satın alım ihalesinin 31 Ekim'den 10 Ocak 2019'a ertelendiğini, 10 milyar dolarlık ertelemenin 'mali disiplin'den taviz verildiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nce açılan tıbbi cihaz alımı ihalesinin 3. kez ertelendiğini kaydeden Toker, bu durumun ciddi soru işaretlerine yol açtığına dikkati çekti.

"Tek kaynaktan satın alması anlamına geliyor"

Çiğdem Toker kuşkularını şöyle özetledi:

"Acaba birilerine söz mü verildi?' sorusuna yol açan kuşkulu durum, 'Şartnameye göre teklifler dolar üzerinden verilecek… İhalenin, yetkin ortak olarak adlandırılan küresel ölçekli dev firmalardan birinin öncülük edeceği diğeri yerli bir ortaklık üzerinde kalması da kesin ve ihale kısmi teklife kapalı' biçiminde özetleniyor.

'Kısmi teklife kapalılılık', devletin 54 bin 538 adet tıbbi cihazın hepsini tek bir kaynaktan satın alması anlamına geliyor. Cihazların bir kısmı, ülke içinde farklı yerli firmalarca daha düşük maliyetle üretiyor olsa bile, yabancı bir tekelin öncülük ettiği ortaklıktan alınacak. Türkiye genelindeki kamu ve şehir hastaneleri için satın alınacak cihazların tür ve sayıları şöyle: Manyetik rezonans görüntüleme (350), bilgisayarlı tomografi (538), ultrasonografi (7142), dijital radyografi (3236), hasta başı monitör (43.327).

Çiğdem Toker'in "10 milyarlık ihale 3’üncü kez ertelendi" başlığıyla (25 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz