Çiğdem Toker: 2021 yılında 'tıbbi malzeme ve ilaç alımı' 3 kat arttı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, Haziran ayı bütçe verilerinin açıklandığını altı aylık bütçe açığının 32.5 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, “Devlet, tıbbi malzeme ve ilaç için Haziran 2021'de 436 milyon 904 bin TL harcama yapmış. Ocak-Haziran dönemi toplam 2 milyar 981 milyon 438 bin TL. (Yaklaşık 3 milyar TL diyebiliriz.)” dedi.

Bu harcama kalemi, 2020 yılı bütçesinde yaklaşık 1 milyar TL olduğunu yazan Toker, “Bu artışta aşı ödemeleri ile tartışmalı bazı ilaç alımlarının payını bilmiyoruz. Soruların en sağlıklı cevabı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olsa gerek” diye yazdı.

Toker’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“İlaç harcaması 3 kat arttı

Haziran ayı bütçe verileri açıklandı. Altı aylık açık 32.5 milyar TL'ye ulaştı. Bazı harcama kalemlerindeki gelişmeler önemli. Örneğin, 'tıbbi malzeme ve ilaç alımı.' Devlet, tıbbi malzeme ve ilaç için Haziran 2021'de 436 milyon 904 bin TL harcama yapmış. Ocak-Haziran dönemi toplam 2 milyar 981 milyon 438 bin TL. (Yaklaşık 3 milyar TL diyebiliriz.)

Bu harcama kalemi, 2020 yılı bütçesinde yaklaşık 1 milyar TL'ydi. Geçen yıl aynı dönemde yapılan 'tıbbi malzeme ve ilaç alımı' 952 milyon 788 bin TL. Bu artışta aşı ödemeleri ile tartışmalı bazı ilaç alımlarının payını bilmiyoruz. Soruların en sağlıklı cevabı, Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda olsa gerek.”

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