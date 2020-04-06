Çiğdem Toker: 100 milyon lira harcanan Ahlat Gençlik Külliyesi'nin inşaatı devam ediyor, iktidar, salgın için bizlerden SMS üzerinden bağış istiyor

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, 100 milyon lira harcanan Ahlat Gençlik Külliye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen devam ettiğini belirtti. Toker, "Anayasa Mahkemesi'nin kıyı kanunu ihlal ediliyor diye iptalini umursamayıp yeni yasa çıkaran iktidar, salgın için bizlerden SMS üzerinden bağış istemeye devam ediyor." düşüncesini dile getirdi.

Toker bugünkü yazısında, "CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık sosyal medya hesabından duyurdu. 'Ahlat'taki saray inşaatı tam gaz devam.' Görünümü saraya benzemesine karşın köşk olarak anılan, resmen “Ahlat Gençlik Külliyesi” adı verilen saray için 2019 yatırım programında 30 milyon TL ödenek konulmuş, 100 milyon TL harcanmıştı. Projeyi, sahibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkadaşı olduğu belirtilen Gür Yapı şirketi yapıyor." ifadesini kulllandı.

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