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Yaşam

Çiğdem Anad'la kadın hareketi başlıyor

NTV'de bu akşam "10 Kadın" isimli yeni bir program başlıyor.

10 Aralık 2009 02:00

T24- NTV'de bu akşam "10 Kadın" isimli yeni bir program başlıyor. T24 yazarı Çiğdem Anad'ın moderatörlüğünde bir araya gelecek kadınlar her şeyi açık açık konuşacak. Oya Başar, Gönül Yazar, Nazlı Eray, Güzide Duran, Günseli Kato, Hülya Uğur Tanrıöver, Funda Özkalyoncu, Çiğdem Anad her hafta aralarına katılacak iki konukla birlikte gündemi tartışacaklar.

Her Cuma saat 23:00’de hayatın farklı uçlarında yaşayan 10 kadın NTV’de bir araya gelecek ve aktüel olayları yorumlayacak, gündemi tartışacak, kadınları ve kadına dair konuları irdeleyecek. 

Çiğdem Anad’ın moderatörlüğünü yaptığı, komedyen, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar, bir döneme damgasını vurmuş ünlü Türk Sanat Müziği yorumcusu ve sinema oyuncusu Gönül Yazar, eski manken, yeni anne Güzide Duran, yazar Nazlı Eray,  mavi saçlarıyla ünlü, aykırı sanatçı Günseli Kato, bir feminist, akademisyen Hülya Uğur Tanrıöver ve nam-ı diğer ‘Bonbon’ Funda Özkalyoncu “10 Kadın” programında buluşacak.

Sekiz kadına her hafta alanında tanınmış iki kadın daha eklenerek grup 10’a tamamlanacak. Ayrıca programa bir de erkek konuk yer alacak, kadınlarla tartışmalara katılacak.

İlk konuklar Demet Evgar ve Emre Karayel

“10 Kadın” programının ilk bölümünün konukları “Bir Kadın Bir Erkek” dizisinin oyuncuları Demet Evgar, Emre Karayel ve psikolog/aile terapisti İlkim Öz... Kadın ve erkek ilişkilerini sıradışı bir anlatım ve cesur diyaloglarla anlatan dizinin başarılı oyuncuları  Demet Evgar ve Emre Karayel '10 Kadın'da soruları yanıtlayacak, programdaki tartışmalara katkı yapacak.  

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