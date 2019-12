Çiğdem Anad ve Müjde Ar birbirine girdi

NTV'de yayınlanan 'Haydi Gel Bizimle Ol programında Müjde Ar ile Çiğdem Anad arasında canlı yayında yaşanan tartışma programa damgasını vurdu. İşte ekranda yaşanan o tartışmanın detayları.



NTV'de yayınlanan ve her hafta gündem yaratan Haydi Gel Bizimle Ol programında, bu hafta Müjde Ar ile Çiğdem Anad arasında canlı yayında yaşanan tartışma dikkatleri çekti.



Çiğdem Anad, siyasilerin ahlâkını sorguladı



Yoksulluk konusu konuşulurken Çiğdem Anad, siyasilerin ahlâkını sorguladı. Anad,"Burada bir ahlâk eleştirisi yapılacaksa herhalde önce siyasilerin ahlâkını eleştirmek lazım. Bu yoksulluk ne için giderilemiyor, işsizlik niçin bitmiyor?" diye konuştu.



Müjde Ar, medyanın ahlâkını sorgulayarak yanıt verdi



Müjde Ar, önceki gün yeniden CHP saflarına katılan siyasetçi eşi Ercan Karakaş'ı da içine alan bu sözlere alınarak, "Medya ahlâkını da diğer taraftan eleştireceksek herhalde konu bu değil bana sorarsan. Medya ahlâkında da eleştirilecek çok taraf var, ama niye bu program yapılıyor değil herhalde soru" dedi.



Anad’ın Ar’ı kızdıran ifadeleri



Çiğdem Anad, karşılıklı bu laf çarpmaların ardından sözlerini daha da açarak, siyasilere şu cümlelerle yüklendi: "Daha fazla oy kapmak için siyasilerin ilkesiz davranması, onursuzluk ve ahlâksızlık olmuyor."



Müjde Ar’dan Anad ve Kür’e çarşaf göndermesi



Çiğdem Anad'ın bu sözlerine bir hayli bozulan Müjde Ar, konuyu geçen hafta programda yaşanan CHP'nin çarşaf açılımı konuşmalarına getirdi.



Programın geçen hafta yayınlanan bölümünde CHP'nin çarşaf hamlesi tartışılmış ve Müjde Ar ile Aysun Kayacı bunu olumlu bulmuş Çiğdem Anad ile Pınar Kür ise bu durumu eleştirmişti. Müjde Ar, geçen hafta programda yaşanan konuşmaların köşe yazarlarının yazılarına konu olduğunu belirterek, "Çarşaf konusunda biliyorsun bir kaç köşe yazarından ikiniz de (Kür ve Anad'a söylüyor) cevabınızı aldınız. Hakkı Devrim senin için çok fena şeyler yazdı (Pınar Kür'e söylüyor). Okumanı tavsiye ediyorum" diye konuştu.



‘Son zamanlarda keskin Baykalcı oldun’



Canlı yayında ikili arasında yaşanan bu atışma, bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışmanın fitilini Çiğdem Anad'ın "Son zamanlarda keskin Baykalcı oldun" sözleri ateşledi. Eşi Ercan Karakaş'ın CHP'ye katılmasına gönderme niteliği taşıyan bu sözlere alınan Müjde Ar, altta kalmadı.



İşte canlı yayındaki o tartışmada yaşanan diyaloglar:



Müjde Ar: Baykal'ın adı bugüne kadar hiçbir kirli şeye karışmadı.



Çiğdem Anad: Zaten son zamanlarda keskin Baykalcı olduğun için...



Müjde Ar: Senin de bu Baykal düşmanlığını ben anlamıyorum. Ne alıp veremediğin varsa.



Çiğdem Anad: Yok canım şahsi hiçbir şeyim yok.



Müjde Ar: Hayır, bir meselen var.



Çiğdem Anad: Hiçbir meselem yok. Sadece politikalarını eleştiriyorum.



Müjde Ar: Hayır, politik eleştirmiyorsun. Durup durup 'Sen Baykalcısın, ben değilim' gibi şeyler yapıyorsun.



Çiğdem Anad: Yoo ben hiçbir zaman Baykalcı da olmadım.



Müjde Ar: Sen de benim hakkımda neci olduğuma lütfen karar verme!



Çiğdem Anad: Hayır, 'son zamanlarda Baykal'ı savunuyorsun' dedim sadece.



Müjde Ar: Ben insanların, eğer burada temiz siyaset konuşuyorsak, 'bütün siyasetçiler kirli siyaset yapıyor' da ayırırım. Birincisi benim eşim. Buna niye itiraz etmiyorsun.



Çiğdem Anad: Ben zaten Baykal'ın kirli siyaset yaptığını hiçbir zaman söylemedim.



Müjde Ar: Ben CHP'nin siyasetini beğenirim, beğenmem, politikalarını savunurum bu ayrı bir şey. Ama eğer biz burada dört kişi siyasetin herkesi kirlettiğinden söz ediyorsak sadece Baykal da değil, bunun çok örnekleri var.



Çiğdem Anad: Peki Müjdeciğim...



Müjde Ar: Yani bu senin bana bu şekilde hücum etmeni, 'Sen CHP'nin...' gerektirmiyor.



Çiğdem Anad: Ben sana hücum etmedim.



Müjde Ar: Ben burada konuşurum, vicdanımla konuşuyorum. Bu kadar basit.



Çiğdem Anad, ortamı yumuşatmak istedi ama



Çiğdem Anad, gerilen ortamı yumuşatmak adına AB Uyum Yasaları çerçevesinde 'otobüslerde lahmacun yenemeyeceği ve kapıya satıcı gelemeyeceği' konularını gündeme getirdi. Müjde Ar, "Biz burada çok boş şeyler" konuşuyoruz deyince ortam yeniden gerildi.



Müjde Ar: Bu bir konu değil yani.



Çiğdem Anad: Düzenlemeleri olumlu karşılamıyor musun?



Müjde Ar: Karşılıyorum da niye bunları seçtiğini anlamıyorum. Tabak, çatal, bıçak şeyi...



Çiğdem Anad: Başka konular seç Müjde, onları konuşalım. Senin istediğin konulardan söz edelim.



Müjde Ar: Benim istediğim konular değil yani. Bu kadar uzatılacak bir şey değil, onu söylemeye çalışıyorum.



Çiğdem Anad: Tamam, hangi konuya geçmek istiyorsan ona geçelim.



...



Müjde Ar:Bir şey okuyacağım, "6 milyon kadının okuma yazma bilmediği Türkiye'de", bunları konuşuyoruz değil mi? "Dünya Ekonomik Forumu'nun son 4-5 yıldır yaptığı her yıl Türkiye'nin sonlarında yer aldığı, Türkiye'de cinsiyet uçurumu raporunda Türkiye bu yıl sınıfta kaldı." Mesela bu konu beni daha çok ilgilendiriyor. Hangilerini konuşalım diyorsun da ben şimdi bundan sıkıldığım için buna geçiyorum.



Çiğdem Anad: Tabii, buyur, nasıl istersen.



Müjde Ar: Ay çok kibarsın, çok naziksin. Teşekkür ederim.



Çiğdem Anad: Bu tavırların ne Müjde?



Müjde Ar: Bilmiyorum, senin bu akşamki bu tatlı tatlı bir şey halin var.



Çiğdem Anad: Ben anlamadım yani.



Müjde Ar: Böyle bir, 'Yani siz daha iyi bilirsiniz bu işleri'... Niye yapıyorsun bana böyle bir şey?



Çiğdem Anad: Ben sana öyle bir şey yapmadım.



Müjde Ar: Ben şimdi devam ediyorum şimdi.



Çiğdem Anad: Sen daha iyi bilirsin devam et.



Müjde Ar: Sen daha iyi bilirsin.



Çiğdem Anad: Hayır, lütfen devam et.



Müjde Ar: Rica ederim, siz daha iyi bilirsiniz.



Çiğdem Anad: Buyur.



Müjde Ar: Kesmessen buyuracağım.



Çiğdem Anad: Neyi kesmessem buyuracaksın?



Müjde Ar: Lahmacunları...



Pınar Kür: Aaaa, uzatmayın ama bayanlar...



