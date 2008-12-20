Çigan Orkestrası'na İstanbul'da büyük ilgi

Geçtiğimiz yıl verdiği 3 konserle İstanbullu sanatseverleri büyüleyen 100 kemancının konserleri bu yıl da büyük ilgi görüyor.



100 kemancının çaldığı Dünyanın en büyük Çigan senfoni topluluğu Budapeşte Çigan Senfoni Orkestrası büyük istek üzerine bu yıl da TIM Show Center’da konserlerine başladı.



Geçtiğimiz yıl verdiği 3 konserle İstanbullu sanatseverleri büyüleyen 100 kemancının konserleri bu yıl da büyük ilgi görüyor. Bu kalabalık toplulukta; 60 keman, 10 viyolonsel, 10 çello, 10 kontrabas, 10 klarnet ve 6 çembolin bulunuyor. Topluluk ilk kez, 1985 yılında Macaristan’ın en ünlü Çigan solisti andor Jaroka’nın cenazesinde bir araya geldi. Tüm Macar Çingene müzisyenleri bu cenazeye gelmiş ve töreni takiben birlikte çalmaya başlamışlardı. Orkestra da bu doğaçlama gösteriden sonra doğdu. Macaristan’ın en iyi müzisyenleri bu orkestrada çalıyor. Macar Çingene müziği hanedanlarının “üstadları” sayılan Lakatos, Lendvai Csocsi, Boross, Berki gibi sanatçılar bu orkestranın üyeleri. Topluluk, repertuarında yalnızca bölgelerine özgü “Macar Çardaş” müziğini değil, Liszt’in “Macar Rapsodileri”, Brahms’ın “Macar Dansları”, Strauss ailesinin eserleri gibi klasiklerden Macar folk müziğine uzanan geniş bir ses yelpazesini de barındırıyor.



100 kemacı, 307 gün dünya turnesinde



Renkli, geleneksel giysileri ve müziklerinden yansıyan doğal enerjileriyle orkestra üyeleri, dinleyicilerini yürekten etkilemeyi başarıyor. Üstelik notalara da bakmadan. Yılın 307 gününde konserlerini icra eden grubun turneye çıktığı ülkeler arasında Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Monako, Portekiz, Romanya, Rusya ve İsviçre var. İstanbul’daki ilk konserini dün veren orkestra, bugün ve yarın da Türker İnanoğlu Maslak Show Center’da sahne alacak.



