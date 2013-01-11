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Yaşam

Çığ ve tipi 3 ilde 5 can aldı

Bitlis, Siirt ve Hakkâri'de çığ ve tipi nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 1 kişi ise aranıyor

11 Ocak 2013 21:28

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Bitlis, Siirt ve Hakkâri'de toplam 5 kişi tipi ve çığ nedeniyle hayatını kaybetti.

Bitlis, Siirt ve Hakkâri'de çığ ve tipi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi ise aranıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 gün önce evlerinin 5 kilometre uzağındaki ağıla giden ve kendilerinden haber alınamayan amca çocukları Eşref Ayna ve Abdülrahim Ayna'nın cesetlerine ulaşıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde de yoğun kar ve tipide kaybolan 9 kişiden ikisinin çığ altında kaldığı tespit edildi. 7 kişiye de donmak üzereyken ulaşıldı.


Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde ise e 3 gün önce çığ altında kalan 2 kişiden birinin cesedi bulundu. Kayıp bir kişi ise aranıyor.

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