Çığ ve tipi 3 ilde 5 can aldı

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Bitlis, Siirt ve Hakkâri'de toplam 5 kişi tipi ve çığ nedeniyle hayatını kaybetti.

Bitlis, Siirt ve Hakkâri'de çığ ve tipi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, kayıp 1 kişi ise aranıyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 gün önce evlerinin 5 kilometre uzağındaki ağıla giden ve kendilerinden haber alınamayan amca çocukları Eşref Ayna ve Abdülrahim Ayna'nın cesetlerine ulaşıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde de yoğun kar ve tipide kaybolan 9 kişiden ikisinin çığ altında kaldığı tespit edildi. 7 kişiye de donmak üzereyken ulaşıldı.



Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde ise e 3 gün önce çığ altında kalan 2 kişiden birinin cesedi bulundu. Kayıp bir kişi ise aranıyor.