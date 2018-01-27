Çığ tehlikesine rağmen yardım ulaştırdılar

Cavit AKGÜN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinin Uğuraçan köyünde yaşayan çocuklara, \'Her Çocuk Bir Umuttur Derneği\'nin kampanyasıyla temin edilen bot ve kıyafetler, çığ tehlikesine rağmen ulaştırıldı.

Van merkezli \'Her Çocuk Bir Umuttur Derneği\', Hakkari\'nin Şemdinli ilçesinin Uğuraçan köyündeki 180 öğrenci için yardım kampanyası başlattı. Yardımseverlerin bağışlarıyla çocuklar için bot ve kıyafet alındı. Dernek üyeleri, yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine rağmen ulaştıkları köyde, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Kıyafet ve botlarını alan çocuklar, dernek üyelerine teşekkür etti.

Köydeki ilkokul binasında düzenlenen törende konuşan Dernek Başkanı Veysi Özaras, \"Bulunduğumuz yerden tam 7 saat uzaklıkta olan bu köy, Kuzey Irak sınırında. Hayatı boyunca yaşadığı köyün ilçesini bile görememiş bu çocuklar, sizin sevginizle çok mutlu oldular. Biz hep olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve onun ülkemiz için yaptıklarını miniklere anlatmak istedik. Atatürk sevgisini, vatan sevgisini öğrensinler istedik ve nitekim yaptık da\" dedi.



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