Çığ tehlikesi nedeniyle köylerinde 9 gündür mahsur kaldılar: Okula başlamak istiyoruz

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yatılı olarak kalan 7 öğrenci, merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kandilli mezrasında 9 gündür mahsur kaldı.

Yüksekova Haber Portalı'ndan Erkan Çapraz'ın haberine göre, 7 öğrenci, yarıyıl tatilini aileleri ile birlikte geçirmek için 21 Ocak'ta Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı Kandilli (Anur) mezrasına gitti. Yaklaşık 10 gündür bölgede etkili olan kar yağışı, yüzlerce yerleşim birimi gibi Kandilli mezrasının da yolunun kapanmasına neden oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kandilli mezrasında 9 gündür mahsur kalan ve okullarına dönemeyen 7 öğrenci, ilçe merkezine yürüyerek gelebilmek için bugün (11 Şubat) yakınları ile birlikte yola çıktı. Ancak bölgedeki kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aşması ve yoldaki çığ tehlikesi nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

Çığ tehlikesi nedeniyle yolları açılamayan mezrada mahsur kalan öğrenciler, yaşadıkları bu zorluğu cep telefonuna kaydederek seslerini duyurmaya çalıştı. Cep telefonuna kaydettikleri görüntülerini Yüksekova Haber Portalı muhabirine ulaştıran öğrenciler, okula başlamak istediklerini ve yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

Adem Tali isimli köy sakini köylerinde erzaklarının azaldığını, çocuk bezi, çocuk maması gibi ihtiyaçların olduğunu belirterek, "Çocukların aşısı oluyor götüremiyoruz. Köyde erzağı azalan aileler var. Her yıl bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Köy yolumuz çığların bulunduğu bir güzergahtan geldiği için açılamıyor. Çığ tehlikesinin bulunmadığı bir güzergahtan köyümüze yol yapılırsa bu problem ortadan kalkar" dedi.