Çiğ süt kararı; marketlerde de ambalajlı olarak satılacak

Çiğ sütle ilgili tebliğ yayımlandı. Buna göre, sokaktan alınan sütlerin paketlerinde son kullanma tarihinden, işletmenin adına, sütün miktarına kadar her türlü bilgi etiketler halinde yer alacak. Tebliğe göre, artık marketlerde de ambalajlı bir şekilde çiğ süt satışı yapılabilecek. Çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilecek.

Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye arzına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Tebliğe göre bundan sonra çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 °C’nin altındaki sıcaklıklara soğutulacak ve nakil sırasındaki sıcaklığı 4 °C’yi geçemeyecek. Tebliğ kapsamında son tüketiciye arz edilecek çiğ süt işlenemeyecek, dondurulamayacak, herhangi bir bileşeni ayrılamayacak, bir bileşen eklenemeyecek, separatörden geçirilemeyecek, farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamaz veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulamayacak. Bunun yanında sütü satmak isteyen işletme, yetkililerden izin belgesi almak zorunda olacak.

Tebliğ kapsamında çiğ sütün son tüketiciye arzı, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde gerçekleştirilecek. Farklı sağım zamanları olan çiğ sütlerin arzı sırasında ilk sağım zamanı esas alınacak. Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemeyecek.

En az bir litrelik ambalaj

Yeni Şafak'ın haberine göre, çiğ süt kendine özgü renk, tat ve kokuda olacak. Süt bileşeni dışında dışında herhangi bir madde içermeyecek.

Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılacak. Yerel perakendecide çiğ süt son tüketiciye; sadece otomatik satış makinesi aracılığıyla tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde veya hazır ambalajlı olarak arz edilecek. Satış sırasında çiğ süt, 0°C ila 4°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edilecek.

Makine günlük dolacak

Bundan sonra sütler elektrik ve sıcak/soğuk su tedarikine sahip olan alanlara yerleştirilecek. Makine, yükleme konteynerinin ve süt kanallarının temizlik ve dezenfeksiyonu için otomatik bir sisteme sahip olacak. Boşaltma ve dolum zaman aralığının çok kısa olduğu her seri dolumdan sonra ve tüm hallerde günde en az bir defa uygun bir şekilde temizlenir ve dezenfekte edilecek. Makine, günlük olarak doldurulacak. Gün içinde yeni dolum yapılmadan önce, önceki dolumdan kalan çiğ süt boşaltılacak. Makinenin çiğ süt ile temasta bulunan tüm yüzeyleri, gıda ile temasa uygun madde ve malzemeden üretilecek. Çiğ süt ile doğrudan temas eden yüzeyler kolay temizlenebilir, düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılacak. Ve makine, çiğ sütün 0°C ila 4°C arasındaki sıcaklıklarda muhafazasını sağlayacak.

Sokak sütüne etiket

Çiğ sütün son tüketiciye satışı sırasında ürünün adı, işletmecisi, işletmenin adresi, hayvancılık işletme numarası, sağım tarihi, son tüketim tarihi pakette yazılacak. Bunun yanında paketin üzerinde en az bir cm olacak şekilde “Çiğ süt”, “24 saat içinde kullanılmalı”, “Kullanmadan önce kaynatın, “0- 4 derece arasında buzdolabında saklayın” ifadeleriyle birlikte miktar bilgileri de yer alacak. Tebliğin uygulamasını da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yürütecek.

Tüketiciye uyarı

Gıdaların organik olma kriterleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerle belirlenmişti. Uzmanlar, sadece bakanlığın “organik logosu” taşıyan sütlerin organik olduğunu söylerken, "Bilinçli tüketicilerin aldıkları üründe muhakkak bu logoya dikkat etmeleri gerekir. Sertifikalı olmayan hiçbir ürün organik ürün değildir. Buna sokak sütleri de dahildir” uyarısı yaptı.

"Endişe oluşturmaya gerek yok"

Hürriyet'te yer alan habere göre, uzmanların sütlerle ilgili kanser uyarılarının panik oluşturduğuna dikkat çekti. 22. Ulusal Kanser Kongresi'nde konuşan Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özet, sokak sütünü tüketmekte sakınca olmadığını söylerken, "Pazardan süt alıp yoğurt yap açıklamaları da endişe oluşturuyor. Kanser olursunuz demek yanlış. Organik besin tüketin deniyor. Ama fiyatları da belli. Yapılan yayınlarda da bu tip açıklamalara dikkat etmek gerekir" diye konuştu.