Çığ Raporu: Riskli bölgelere acilen tünel yapılmalı

Jeomorfoloji Derneği, 41 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolundaki çığ felaketi ile ilgili rapor hazırladı. Raporda çığ faciasının yaşandığı bölgenin sarp arazi kategorisinin en riskli olan grubuna girdiği belirtilerek bölgeye tünellerin yapılması gerektiği uyarısı yapıldı.

Raporda, çığın meydana geldiği karayolunda tünellerin yapılması gerektiğine işaret edildi.

Raporda, kar örtüsü ve niteliği, yamaç eğim dikliği, eğim yönü (bakı), rüzgâr yönü ve bitki örtüsünün olup olmamasının çığ tehlikesi olasılığını ve şiddetini belirleyen en önemli faktörler olarak sıralandı.

Doğal ya da insan kökenli ses dalgalarının çığlar için fiziksel tetikleyiciler olduğu belirtilen raporda, yüksek riske sahip alanların belirlenmesi ve büyük ölçekli çığ tehlikesi risk haritalarının yapılmasının önemli olduğunun belirtildi.

Raporda çığ tedbirleri şu öneriler sıralandı:

“Çığ yüksek riskli sahalarda, jeomorfolojik özelliklere göre çığ tünelleri, çığ duvarları, çitler, direkler, ağlar, ankrajlar ve kar toplanmasını engelleyici rüzgâr panelleri; çığ önleme, zarar azaltma amaçlı fiziksel engellerden en önemlileridir.

“Bu çalışmaların ve tedbirlerin; Türkiye’nin kuzey, kuzeydoğu, doğu ve güneydoğu kesimlerindeki çığ yüksek riskli sahaları için uygulanması, çığların afet haline dönüşmemesi için mutlaka hayata geçirilmesi gerekmektedir.”

Van-Bahçesaray karayolunun Karabet geçidi mevkiinde yeni çığ afetlerinin meydana gelmesini önlemek amacıyla Sarısivri tepenin güney yamaçları boyunca mevcut karayolunun çığ tüneli içerisine alınması gerektiği kaydedilen raporda, bu önlemlerin acilen haya geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.