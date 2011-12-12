T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çiğ kurabiye hamuru hasta edebilir

Araştırmalara göre salmonella hastalığının kaynağı un da olabilir.

12 Aralık 2011 02:00

 T24 - Araştırmalara göre salmonella hastalığının kaynağı un da olabilir.



Huffingtonpost'un haberine göre, yeni araştırmalar gösteriyor ki eğer iyi pişirilmezse satın alınan kurabiye hamurları bile salmonella riski taşıyor. 2009'da 77 kişiyi hasta eden Salmonella olaylarında hastalığın sebebi olan E. coli bakterisinin hamurdaki undankaynaklandığı anlaşıldı. Çoğu insan genellikle pişmemiş un yemediği için bugüne kadar tehlike kaynağı olarak görülmeyen un raporlara göre salmonella bakterileri taşıyabiliyor.

50 bin kişi her yıl Salmonella'ya yakalanıyor. Ve bu hastaların yaklaşık üçte biri dört yaşından küçük. Özellikle evde hazırlanmış kurabiye hamurları daha tehlikeli. Hazır alınan kurabiye hamurlarında genellikle pastorize yumurtalar kullanılıyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24