Çiğ kurabiye hamuru hasta edebilir

T24 - Araştırmalara göre salmonella hastalığının kaynağı un da olabilir.





Huffingtonpost'un haberine göre, yeni araştırmalar gösteriyor ki eğer iyi pişirilmezse satın alınan kurabiye hamurları bile salmonella riski taşıyor. 2009'da 77 kişiyi hasta eden Salmonella olaylarında hastalığın sebebi olan E. coli bakterisinin hamurdaki undankaynaklandığı anlaşıldı. Çoğu insan genellikle pişmemiş un yemediği için bugüne kadar tehlike kaynağı olarak görülmeyen un raporlara göre salmonella bakterileri taşıyabiliyor.

50 bin kişi her yıl Salmonella'ya yakalanıyor. Ve bu hastaların yaklaşık üçte biri dört yaşından küçük. Özellikle evde hazırlanmış kurabiye hamurları daha tehlikeli. Hazır alınan kurabiye hamurlarında genellikle pastorize yumurtalar kullanılıyor.





