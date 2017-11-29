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Çiğ köfte paketinde marul arası uyuşturucu sevkiyatı

BURSA, (DHA) - BURSA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir araçta yapılan aramada, çiğ köfte paketinin içindeki marulların arasına gizlenmiş 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

29 Kasım 2017 20:10

BURSA, (DHA) - BURSA\'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir araçta yapılan aramada, çiğ köfte paketinin içindeki marulların arasına gizlenmiş 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki Y.K.’nın İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bursa-Gemlik otoyolu Ovaakça gişelerinde önlem alan ekipler, Y.K.\'nın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Y.K., ile yanındaki 40 yaşındaki İ.Y. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, çiğ köfte paketindeki marulların arasına gizlenmiş 300 gram metamfetamin ile 1 kurusıkı tabanca ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

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