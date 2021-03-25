"Çiğ köfte acılı" diyerek çalışana saldırmıştı; Savcı, dürümün "silah" sayılmasını istedi

Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını döven tutuksuz sanık Gurur Şenel hakkında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şüphelinin yaralama eylemini, elindeki çiğ köfte dürümünü özellikle müştekiye zarar vermek ve yaralamak maksadıyla yakın mesafeden atarak yüzüne vurmasıyla başlattığı aktarılan iddianamede "Çiğ köfte dürümünün ebadı, sertliği ve atılan mesafenin yakınlığı ile müştekinin yüzüne isabet etmesi, sonrasında şüphelinin öfkesine hakim olamayarak tekme ve tokatla eylemine devam etmesi nedeniyle kastının yoğunluğu göz önüne alındığında, yüze fırlatılan çiğ köfte dürümünün saldırıda kullanılmaya ve yaralamaya elverişli silahtan sayılması gerekmektedir" denildi.

Suçun gerçekleşme biçimi dolayısıyla uzlaştırma hükümlerinin uygulanamayacağı belirtildi ve sanığın yargılama aşamasında "takdiri indirim" almaması gerektiği yönünde görüş sunuldu.

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