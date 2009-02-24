Çığ faciasının nedeni şekerleşen kar

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 10 kişinin hayatını kaybettiği çığ düşmesine ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, olayın, iki ayrı tabakası bulunan kar kütlesinin üst kısmının yumuşaması ve "şekerleşmesinden" kaynaklandığı bildirildi.



Zigana Dağı'nda yaklaşık bir ay önce meydana gelen ve 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan çığı düşmesi olayı ile ilgili başlatılan soruşturma Torul Cumhuriyet Savcılığı’nca sürdürülüyor.



Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Abidin Bozkan, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, olayın ardından hazırlanan "sıra raporda, çığ düşmesinin, "silah atılmasından kaynaklandığı"nın ileri sürüldüğünü, ancak Erzurum Atatürk Üniversitesi bilirkişi heyetince hazırlanan ve Başsavcılığa ulaşan raporda olayın tamamen doğal nedenlerle meydana geldiğinin ortaya konulduğunu söyledi.



Bilirkişi raporunda, "silah atılmasının böyle bir çığ meydana getiremeyeceğinin" belirtildiğini anlatan Başsavcı Bozkan şunları kaydetti:



"Erzurum Atatürk Üniversitesi bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, çığ olayının sıcaklık farkından kaynaklandığı belirtilerek, bölgede altta donmuş bir kar tabakası ile üstte sıcaktan yumuşamış ve şekerleşmiş iki ayrı kar tabakası olduğu belirtiliyor. Raporda çığın, üstteki yumuşamış ve şekerleşmiş kar tabakasının, dağcılık ekibi olay yerinden yürürken hareketlenmesi sonucu meydana geldiği vurgulanıyor. Yani olayda silah iddiası olsa bile ki, bu doğrulanmış değil, çığın silah atılmasından kaynaklanmadığı bilirkişi raporunda belirtilmektedir"



Tamamen doğal bir olay



Başsavcı Bozkan, Torul Cumhuriyet Savcılığının olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Savcı arkadaşlar henüz soruşturmayı tamamlamamışlardır. Şu anda Erzurum Atatürk Üniversitesi bilirkişi heyetinden gelen rapor dosyaya konuldu. Bundan sonraki aşamada, olaydan yaralı olarak kurtulan kişilerin ifadeleri alınacak. Ayrıca olayda ölenlerin yakınlarının da şikâyetçi olup olmadıkları konusunda beyanları sorulacak. Taraflar dinlendikten sonra bir kanaat oluşacak. Ancak, şunu diyebiliriz ki olay doğal bir olaydır."



Başsavcı Bozkan, ayrıca rapora göre, olayda ölen ve yaralananların 700-800 metre sürüklendiğinin tespit edildiğini ve bu kişilerin vücutlarında ciddi tahribatlar olduğunu kaydetti.



Bakanlığın raporu da aynı yönde



Bu arada, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan bir raporda da, Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü Derneği üyesi 17 kişinin, Torul ilçesine bağlı Köstere Köyü sınırlarında, Kadırga Yaylası'na giden yoldan geçerken çığ düştüğü hatırlatıldı.



Olayda 10 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı anlatılan raporda, türü "kütle çığ" olarak ifade edilen çığın oluş sebebi, yine "doğal" olarak gösterildi.



Raporda, çığın başlangıç noktasında bitki örtüsü bulunmadığına işaret edilerek, bölgede çığın oluşmasına neden olan etkenler, "çığın meydana geldiği yamacın bitki örtüsünden yoksun olması, yamacın eğiminin yüksek olması, rüzgarın getirdiği karın bu yamaçta birikmesi ve havaların anı ısınmasına bağlı kütle örtüsündeki su miktarının artması" şeklinde sıralandı.



Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağında, 25 Ocakta yürüyüşe çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü Derneği üyesi 17 kişi, çığ altında kalmıştı.



Olayda, Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsoğlu, Dursun İnan olay yerinde, Hüsniye Sarıbıyık'ın da tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



Çığda Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz, Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar, Hasan Çiftçi ve Emel Şimşek de yaralanmıştı. (AA)

