Çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yarına bırakıldı

Çığ felaketi nedeniyle kentte bulunan ve sabah saatlerinde yola çıkan teknik ekip, bölgede yaptığı incelemelerin ardından olumsuz hava şartları nedeniyle itfaiye eri için arama kurtarma çalışması yapılamayacağına karar vererek en yakın askeri karakola geçti.

Gün boyu karakolda kalarak uygun hava şartlarının oluşmasını bekleyen ekip; yoğun kar yağışı, tipi ve havanın kararmasıyla çalışmalarını yarına erteledi.

Yarın sabah saatlerinde tekrar bölgeye giderek inceleme yapacak olan teknik ekibin, arama-kurtarma çalışmalarının başlatılıp başlatılmamasına karar verecek.

Dün akşam saatlerinden itibaren kapalı olan Van-Çatak-Bahçesaray karayolu da çığ tehlikesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma açılmadı. Sabah saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe açılamayan yolda çığlar düşmeye devam etti.

İlk çığ sabah saatlerinde ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Elmalı mevkisinde düştü. Bir süre sonra bu kez sırasıyla Korulu ve Bilgi mahallelerinde çığ düştü. Hava şartları nedeniyle yol açma çalışmaları da durduruldu.

İlçe Kaymakamı Ekrem Çeçen, beraberindeki VEDAŞ İşletme Şefi Abdurrezak Selçuk, çalışanları ile beraber, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Elmacı bölgesindeki çığın düştüğü yerde incelemelerde bulundu. Yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle ilçede dün geceden bu yana elektriklerin kesik olduğu belirtilirken, VEDAŞ çalışanları düşen çığ ile birlikte arızayı tespit edemiyor.