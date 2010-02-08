Çığ altından 17 saat sonra kurtarıldı

T24- İsviçre Alplerinde kar yığınında hareketlilik fark eden kurtarma ekipleri, karın 50 santimetre altındaki 21 yaşındaki gence ulaştı.





Ailesiyle birlikte İsviçrenin Evolene bölgesinde tatil yapan 21 yaşındaki kayakçı, pist dışında çığ altında kaldı.

Ailenin polise haber vermesiyle ekipler harekete geçti ancak saatler süren aramadan bir sonuç alınamadı. Havanın aydınlanmasıyla polis aramaları sıklaştırdı ve helikopterle yapılan arama sırasında kar yığınında hareketlilik fark edildi.

Kurtarma görevlileri, karın 50 santimetre altındaki gence ulaşmayı başardı.



Polis, çığ altında 17 saat canlı kalmak ve bilinci açık halde ve hafif hipotermi durumunda bulunmanın olağanüstü bir olay olduğunu açıkladı.

İlk saptamaya göre, genç kayakçının yüzünün önünde oluşturabildiği boşluk ve yüzeyden gelen az miktardaki hava sayesinde hayatta kalmayı başardığı belirtildi.