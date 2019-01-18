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Çığ altında ölen kişi toprağa verildi

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren Ramazan Sakallı (50), gözyaşları arasında toprağa verildi

18 Ocak 2019 19:16

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kalarak yaşamını yitiren Ramazan Sakallı (50), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün öğle saatlerinde Çağlayancerit\'e bağlı Akdere Mahallesi\'nin Keklicek mevkisinde çığ düştü. Kaynak suyunu kontrol etmeye giden Ramazan Sakallı tonlarca karın altında kaldı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla Sakallı\'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Ramazan Sakallı için bugün öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. İlçe mezarlığındaki törene Kaymakam Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Üzeyir Kızılseki, Sakallı\'nın ailesi ve Çağlayancerit sakinleri katıldı. Ramazan Sakallı\'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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