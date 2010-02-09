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Yaşam

Çığ altında kaldılar

İtalya'da geçtiğimiz hafta sonu birçok noktada çığ meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarına rağmen, çeşitli yerlerde çığ altında kalanlar oldu.

09 Şubat 2010 02:00

T24- İtalya'da geçtiğimiz hafta sonu birçok noktada çığ meydana geldi. Meteorolojinin uyarılarına rağmen, çeşitli yerlerde çığ altında kalanlar oldu.



ÇIĞIN ALTINDA BÖYLE KALDILAR


Sivil Savunma Başkanı Guido Bertolaso, uyarıların dikkate alınmadığını, uyarılara rağmen tehlikeli bölgelerde kayanlara karşı ağır para cezası getirilmesini istedi.


Alplerin eteklerinde kayak yapan üç maceraperest bir anda tonlarca ağırlıktaki kar yığınlarının altında kaldı. Kayarak çığdan kurtulmaya çalışan kayakçılar kurtulamadı.

İtalya'daki çığ felaketinde toplam 4 kişinin öldüğü belirtildi.

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