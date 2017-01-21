'Çığ altında kalanları iglo etkisi korudu'

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde geçen Çarşamba günü çığ altında kalan otelde enkaz altından sağ çıkarılanların sayısı 9'a yükselirken, yaklaşık 2 gün boyunca kar tabakası ve enkaz altında kalan bu kişilerin kurtulması "iglo etkisiyle" açıklanıyor.

Çarşamba öğleden sonra çığ altında kalan Rigopiano Oteli'nde ertesi gün sabaha karşı başlayan arama kurtarma çalışmalarında ilk aşamada otelin dışında bulunan 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Olayın üzerinden yaklaşık 42 saat geçtikten sonra ise enkaz altında halen hayatta olan bir gruba ulaşılmıştı. Enkaz altındaki 10 kişi ile irtibat kurduklarını açıklayan kurtarma görevlileri, bu kişilerden 9'unu sağ olarak çıkarmayı başardı.

Olayda ölü sayısı ise 5'e ulaşırken 19 ila 20 kişi de halen kayıp olarak değerlendiriliyor.

Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen bir kişinin daha bulunduğu, göçükten başka sesler geldiği belirtiliyor. Arama-kurtarma ekipleri bu seslerin halen hayatta olan başka felaketzedelere ait olabileceği gibi kar tabakası altında binanın enkazının hareket etmesinden de kaynaklanıyor olabileceğini kaydediyor.

Çığ altında kalanlar için umutlar tükenmek üzereyken olaydan yaklaşık 2 gün sonra, üstelik de karla kaplı dağlık alanda soğuğa rağmen enkazdan sağ çıkarılanların olması ise "iglo etkisiyle" açıklanıyor.

La Repubblica gazetesine konuşan tıp profesörü Gian Franco Gensini, "İglolarda yaşayan halkların iyi bildiği gibi kar, büyük bir yalıtım gücüne sahiptir. Bir kazak etkisi yapar. Giysilerimiz, vücudumuzun çevresinde bir sıcak hava boşluğu yaratarak ve cildimizin soğuk havayla teması hissetmemesini sağlayarak bizi ısıtırlar. Otelin altında da benzer koşullar oluşmuş olabilir: Dışarıdan izole edilen bölgelerde hava daha sıcak kalmış olabilir" dedi.

Kurtarma görevlilerinden Marco Bini de iglo efekti sayesinde felaketzedelerin hem soğuktan korunduğunu hem de hava boşluklarından faydalanarak oksijensiz kalmadığını söyledi.

Öte yandan Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun çığ felaketiyle ilgili bir karikatürü İtalya'da tepkiyle karşılandı. Derginin söz konusu karikatüründe, "İtalya - Kar geldi" başlığı altında ölümü sembolize eden bir figür kayakla dağdan inerken görülüyor.

İtalya'yı sarsan çığ felaketiyle ilgili bu çizim ülke medyasında "Şok karikatür" gibi başlıklarla verildi. Sosyal medyada da dergiye öfke dolu mesajlar yağmaya başladı. Kimi Twitter kullanıcıları, derginin Paris'teki ofisinde yaklaşık 2 yıl önce düzenlenen kanlı saldırıyı hatırlatarak, "Saldırıya uğradığınızda sizin yanınızdaydık ama siz bizimle dalga geçiyorsunuz", "Muhammed'le dalga geçtiğinizde de gülmüyordum, boğulmuş bir çocukla alay ettiğinizde de, şimdi de" diye eleştiride bulundu.

Kimileri ise "Umarım IŞİD sizi tamamen kapatır" şeklinde mesajlar yazdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise sert tepki verenleri eleştirerek "Bir yıl önce hepiniz Charlie Hebdo'ydunuz" dedi ve her halükarda ifade özgürlüğünün savunulması gerektiğini vurguladı.

Charlie Hebdo, geçen Ağustos ayında da yaklaşık 300 kişinin öldüğü depremin kurbanlarını makarnaya benzeterek İtalyanları kızdırmıştı.

Depremde en ağır hasarı alan yerleşim yerlerinden olan Amatrice Belediyesi dergi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tepkiler üzerinde Fransa'nın Roma Büyükelçiliği "Charlie Hebdo'nun çizimi hiçbir şekilde Fransa'nın duruşunu yansıtmaz" şeklinde bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmişti.