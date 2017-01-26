Çığ altında kalan otelde bilanço: 29 ölü

İtalya'da geçen hafta yaşanan çığ felaketinde kayıp olan son 2 kişinin cesedine ulaşılmasıyla arama-kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

18 Ocak'ta çığ düşen Rigopiano Otel'de hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a ulaşırken 11 kişi de sağ olarak kurtuldu.

İtalya'nın ortasındaki Abruzzo bölgesinde bulunan ve 4'ü çocuk olmak üzere 28 müşteriyle 12 görevlinin bulunduğu otel, geçen hafta Çarşamba günü meydana gelen bir dizi depremin ardından çığ altında kalmıştı. Günlerdir devam eden kar yağışının yolları kapaması nedeniyle arama kurtarma ekipleri otele ancak ertesi gün sabaha karşı ulaşabilmişti.

İlk aşamada, çığ sırasında otelin dışında bulundukları için kurtulan 2 kişiye ulaşılmıştı. Olayın üzerinden yaklaşık 2 gün geçtikten sonra ise enkaz altında hala hayatta olan bir grup sağ olarak kurtarılmıştı.

Yaklaşık bir haftadır aralıksız süren çalışmalarda 11 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Otelin misafirlerinden 4 çocuğun tamamı da sağ olarak bulundu.

Son olarak dün gece 2 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla kayıp kalmadı. Arama-kurtarma çalışmalarının sonunda çığ felaketinin bilançosu 29 ölü olarak açıklandı.

Hayatını kaybeden 6 kişi üzerinde yapılan ilk otopsi sonuçları dün açıklandı.

Savcılığın açıklamasına göre bazı kişiler yaşanan yıkım sonucu aldıkları darbeler nedeniyle olay anında hayatını kaybetti. Bazı kişilerinse hem aldıkları darbeler, hem de soğuk ve oksijensiz kalmaları nedeniyle daha uzun bir zaman diliminde hayatını kaybettikleri belirtildi. Savcı, "Yalnızca hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden hiç kimse yok" dedi.

Öte yandan, çığ felaketiyle ilgili ihmal tartışmaları da devam ediyor. 18 Ocak'ta İtalya'nın orta bölgelerini vuran 5'in üzerinde 4 deprem yaşanmıştı. Bu depremlerin ardından otel yönetiminin valiliğe, belediye başkanına ve polise bir e-posta yazarak yardım istediği ancak yardım çağrılarının yanıtsız kaldığı ortaya çıkmıştı.

Otel Müdürü Bruno Di Tommaso e-postada, depremler sonrası müşterilerin korkuya kapılarak otelden ayrılmak istediğini ancak kar nedeniyle yolların kapanması yüzünden ayrılamadıklarını söylemişti.

Çığ düştükten sonra yapılan ilk ihbarın da uzun süre ciddiye alınmadığı ortaya çıkmıştı.

Arabasından bir ilaç almak için otelden çıkması sayesinde kurtulan Giampiero Parete arkadaşı Quintino Marcella'ya haber vermiş, ancak Marcella'nın yardım istemek için aradığı görevli ihbara inanmayarak "bir embesilin" şaka yaptığını savunmuştu. Marcella'nın ısrarla farklı acil durum hatlarını da aramasıyla ancak saatler sonra ilkyardım ekipleri yola çıkmıştı.

İtalya'da tartışmalara neden olan bu ihmal iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Başbakan Paolo Gentiloni dün Senato'da yaptığı açıklamada gecikme ve ihmal olup olmadığının inceleneceğini ancak "günah keçisi" aramanın doğru olmadığını söyledi.

Muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Beppe Grillo ise arama-kurtarma ekiplerine teşekkür ederken ihmalden sorumlu olanların cezalandırılması çağrısı yaptı. Grillo kendi blog sitesinde yayımladığı yazısında, "Suçlu kar değil" diyerek sorumluların isimlerinin açıklanmasını istedi.

Otelden sağ olarak çıkarılan Giorgia Galassi ve Vincenzo Forti çifti ise dün düzenledikleri basın toplantısında "Kimse bize çığ tehlikesi uyarısı yapmadı" dedi.

Çift, "Deprem olduğunda hepimiz çok korktuk, lobide toplanarak kar temizleme aracını beklemeye başladık. Otel yönetimi bizi sakinleştirmeye çalışarak şöminenin olduğu odada beklememizi söyledi" dedi.

Şöminenin yakınında çay içtikleri sırada çığ düştüğünü anlatan çift, "Ne olduğunu anlamadık. İlk başlarda şömine sayesinde fazla soğuk değildi ama zaman geçtikte sıcaklık düşmeye başladı. Etrafta bulduğumuz buzları yiyerek beslendik" dedi.

Galassi, "O sırada ne mi düşünüyorduk? Düşünemezsiniz, düşünürseniz aklınızı yitirirsiniz. Sadece umut edebilirsiniz" diye konuştu.