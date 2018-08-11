Çiftlikte çıkan yangında 8 bin hindi telef oldu

Dinçer AKBİR/KOCAELİ, (DHA)- İSTANBUL\'un Şile ilçesinde bir hindi çiftliğinde çıkan yangında 8 bin hindi öldü. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bugün öğle saatlerinde, Şile\'nin Ağva Mahallesi Geredeli köyü yolu üzerinde bulunan Mehmet Efe\'ye ait hindi çiftliğinde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Şile\'den gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kümesin her yanını sararken, yanında bulunan ahıra da sıçradı. Çiftlikte bulunan 15 bin hindiden yaklaşık 8 bini dumandan etkilenerek telef oldu. Ahırda bulunan birkaç büyükbaş hayvanın da öldüğü belirlendi. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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