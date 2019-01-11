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ÇİFTLİKBANK'IN SOSYAL MEDYA SORUMLUSU YAKALANDI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA Çiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı

11 Ocak 2019 02:13

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA
Çiftlikbank soruşturması kapsamında, Çiftlikbank\'ın sosyal medya sorumlusu olduğu öne sürülen Umeyr Karakoç yakalandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Umeyr Karakoç, Çekmeköy\'de saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor. 
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Çiftlikbank\'ın sosyal medya sorumlusu olup hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umeyr Karakoç, Çekmeköy ilçesinde saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınmıştır.\" denildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olaya ilişkin arşiv görüntüleri

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