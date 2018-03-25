Çiftlikbank'ın CEO'su Mehmet Aydın, Facebook'taki FarmVille oyunundan ilham almış

Çiftlik Bank’ın firari CEO’su Mehmet Aydın’ın tutuklanan eşi Sıla Aydın’ın ifadesi, çay bahçesinde asgari ücretle başlayıp vatandaşı 511 milyon lira dolandıran sistemin detaylarını prtaya çıkardı. Sıla Aydın ifesinde eşinin Çiftlikbank'ı nasıl kurduğu anlatarak, "Çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyor, Facebook’ta FarmVille oynuyordu. Sonra Fame Game oyununu kurdu, çiftlik kiraladı” ifadelerini kaydetti.

Eşinin Uruguay’ın yanı sıra Arjantin ve BAE’den (Birleşik Arap Emirlikleri- Dubai) de geçici vatandaşlık hakkı aldığını söyleyern Sıla Aydın, eşinin işlerini bu ülkelerin üçgeninde yürüttüğünü, Uruguay’a gittikten sonra da kendisine 1 milyon 700 bin lira gönderdiğini anlattı.

Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre olayda Mehmet Aydın’ın eşi olmanın dışında bir suçu bulunmadığını öne süren Sıla Aydın, olayların gelişimini şöyle ifade etti:

“Eşim Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu (FarmVille ve benzeri oyunlar) oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla Fame Game oyununu kurdu. Bu oyun daFacebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.”

Arjantin ya da Dubai

Eşinin kendisini en son 24 Şubat’ta aradığını kaydeden Sıla Aydın, “Boşanma ile ilgili konuşurken kavga ettik. Bir sürü hakaret edip telefonu kapattı. Uruguay dışında Arjantin ve Dubai’den de geçici vatandaşlık almıştı. Uruguay’da olduğu ortaya çıkınca Dubai ya da Arjantin’e gitmiş olabilir” dedi.

"Tek suçum karısı olmak"

İfadesinde serbest bırakılmayı talep eden Sıla Aydın, “Kocamın kurduğu Çiftlik Bank’ta bir hakkım ya da yetkim yok. Tek suçum Mehmet Aydın’ın karısı olmak” ifasini kullandı.

%250 kar payı

Bursa İnegöl’deki çiftliğin kısa süre sonra hayvanlarla dolduğunu anlatan Sıla Aydın, şöyle devam etti: “Burada ürettiklerini başka firma ve köylülere satıyorlardı. Sonra Lüleburgaz’da et ve süt makineleri alıp Saray’da çiftlik kurdu. Akhisar’da da 2 bin Bitcoin makinesi aldı. Sisteme yeni gelenlerden aldığı paralarla eski üyelere yüzde 250 kâr payı veriyordu. Sonra kimseye ödeme yapmamaya başladı. Bir süre sonra evliliğimiz bozuldu, sürekli tartışmaya başladık. Bu gelişmeler üzerine boşanma kararı aldık. Ocak ayında bana Uruguay’dan geçici vatandaşlık aldığını, oraya gideceğini söyleyince yine kavga ettik. O ay yurtdışına gitti. Sonra bana 1 milyon 700 bin TL gönderdi, ‘Kendine villa alırsın’ dedi. O da dahil 3 bankada toplam 3 milyon 684 bin TL param var. Ama olaylar ortaya çıkınca hepsi bloke edildi."