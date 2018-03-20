Çiftlikbank CEO'sunun eşi: Eksik paraların yerine bitcoin koydu, güçlü görünmek için Dubai'de şirket kurdu

Çiftlik Bank'ın adı altında bir organizasyonla milyonlarca lira dolandırdıktan sonra kayıplara karışan Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ifadesinde eşinin uluslararası bağlantıları ve kurduğu diğer şirketler hakkında da bilgiler verdi. Şirket adına eksik görünen paraları Bitcoinle telafi edildiğini söyleyen Sıla Aydın, Mehmet Aydın’ın Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcıları olduğunu ve bu yatırımcılara güçlü görünmek için Dubai’de bir şirket kurduğunu anlattı. Sıla Aydın “Uruguay süreli vatandaşılığı aldığını ve orada mal edindiğini sonradan öğrendim” dedi.

"Eksik paraların yerine Bitcoin koyuyordu"



“Akhisar’da 1000, 2000 kadar bitcoin makinası vardı. Bu makinaları getirtmek için yurt dışındaki birine yüklü miktarda para göndermişti. Ancak onlara devlet el koydu. Sonrasında bunları İzmir bayisi H.C ile yurtdışından getirdiler. Ancak ne kadar getirdiklerini bilmiyorum. O dönemde Mehmet Aydın’ın bitcoin üretimine ihtiyacı vardı. Çünkü şirket adına eksik görünen paraların buradan telafi edilmesi gerekiyordu. Burada üretilen bitcoinler Mehmet Aydın’ın kendi şahsi hesabına aktarılıyormuş.”

"Almanya ve ABD'de yatırımcıları vardı"



“Mehmet Aydın’ın Dubai ile bağlantısı vardı. Buradaki şirketin yüzde 30’u Mehmet’in üzerine yüzde 70’i ise şirketin Türkiye Genel Müdürü N.K’nın oğlu Ü.K’nın üzerine kayıtlı. Ayrıca Almanya, Amerika, Azerbaycan ve Dubai’de de yatırımcılara kendilerini yüksek göstermek için şirket kurdurdular. Ancak oradan çok fazla gelir olmuyordu. Sonrasında Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çiftlik kurdular. Tuzlukçu’da da bir çiftlik projesi vardı. Karacabey’de de arı çiftliği var. Boşanma aşamasında olduğumuz için Mehmet Aydın’ın Uruguay’da süreli vatandaşlık aldığını ve mal varlığı edindiğini sonradan öğrendim. En son 3 Ocak 2018’de İstanbul’da görüştük.” (Milliyet)

Mehmet Aydın kimdir?



Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladı. . Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın,Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, , Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi.

Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edilmişti fakat. Av. Yörük, açıklamasında “Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın’ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye’ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak” dedi.