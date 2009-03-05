Çiftlik evindeki kazıda ürküten tablo

Sivas'ta tutuklanan örgütün elebaşının arazisinden, 2 adet bıçak, diş ve kemik parçaları ile çok miktarda kadın elbisesi bulundu



Sivas'ta düzenlenen organize suç örgütü operasyonu kapsamında tutuklanan örgütün elebaşının çiftlik evinin bulunduğu arazide iş makinesiyle yapılan kazı çalışmalarında, 2 adet bıçak, diş ve kemik parçaları ile çok miktarda kadın elbisesi bulundu.



Operasyon kapsamında tutuklanan Rıza Ö'nün Karşıyaka Mahallesi eski Kayseri yolu üzerindeki 2 katlı çiftlik evinde polis ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmaları, gün boyu devam etti.



Ekipler, evin içini detaylı aradı. Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında, bir iş makinesi de evin bahçesini ve çevresini kazdı. Bahçedeki kazı çalışmaları sonucu, birisi kadın atletine sarılmış toprağa gömülü 2 adet bıçak bulundu. Daha sonra evin yanındaki arazide iş makinesi yardımıyla yapılan kazı çalışmasında, toprak altından kemik ve diş parçaları ile çok miktarda kadın elbisesi çıkarıldı.



Kadın elbiselerinden birinin ön yüzünde bıçak ve mermi izine benzer delik parçaları olduğu ve elbisede kan lekelerinin bulunduğu öğrenildi. Bazı elbise parçalarının da yakılmış olduğu belirlendi. Bulunanların olay yeri inceleme ekiplerince muhafaza altına alındığı, detaylı araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.



Kazı çalışmalarının tamamlandığı, gerek görülmesi halinde adli makamlardan izin alındıktan sonra yeniden bölgede çalışma yapılabileceği kaydedildi.



Operasyon, 5 ile yayılmıştı



Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Şubat'ta il merkezi ve Şarkışla ilçesi ile İstanbul, Ankara, Kayseri ve Adana'da "Tozpembe" adıyla düzenlenen operasyon kapsamında 32 kişi gözaltına alınmış, zanlılar Rıza Ö, eşi Yasemin Ö. ve kardeşi Şükrü Ö. ile Cenk D, Akay U, Akif E, Ersoy Ö, Atilla E, Salih G, Turgut T, Şevki K. ve Murat E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



"Suç örgütü oluşturarak adam yaralama, darp, uyuşturucu madde ticareti, çek ve senet tahsilatı, haraç alma, gasp, yağma ve tefecilik" gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, içinde uçaksavar mermilerinin de bulunduğu çeşitli ebatlarda 65 adet mermi, 4 adet bıçak, bir miktar esrar, 13 adet sentetik uyuşturucu hap, 37 adet senet, banka dekontları, belgeler ve çeşitli malzeme ele

geçirilmişti. Ayrıca zanlıların yasa dışı yoldan elde ettikleri anlaşılan 2 adet otobüs ile 2 otomobile de el konulmuştu.

