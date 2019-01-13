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Çiftlik evinde sobadan zehirlenip öldü

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, çiftlik evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen  Ali Aygün (61) hayatını kaybetti

13 Ocak 2019 16:00

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde, çiftlik evinde sobadan sızan gazdan zehirlenen  Ali Aygün (61) hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi\'nde meydana geldi. Geceyi çiftlikte geçiren Ali Aygün’ün, eve dönmemesinden şüphe eden ailesi, bu sabah çiftliğe gitti. Aygün\'ü yerde hareketsiz olarak bulan ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrolde Ali Aygün\'ün sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından, evli ve 2 çocuk babası olan Aygün\'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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