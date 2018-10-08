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Çiftlik çatısından düşen işçi öldü

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- İSTANBUL'un Silivri ilçesinde çalıştığı çiftliğin çatısından düşen Ümit Türedi (38) hayatını kaybetti

08 Ekim 2018 16:53

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- İSTANBUL\'un Silivri ilçesinde çalıştığı çiftliğin çatısından düşen Ümit Türedi (38) hayatını kaybetti.
Silivri\'nin Beyciler Mahallesi\'nde bulunan bir çiftliğin çatı tadilatını yapan işçilerden Ümit Türedi, dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören diğer çalışanların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları Türedi\'yi ambulansla Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Ancak durumu ağır olan Türedi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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