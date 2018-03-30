T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çiftlik bekçisi, korktuğu Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldürdü

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş

30 Mart 2018 19:59

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir çiftlikte bekçilik yapan Yaşar Ş. (48), yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik\'e ait Kangal köpeğini, iddiaya göre, kendisine doğru gelince av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yaşar Ş., \'\'Bana yöneldi, ön ayaklarını kaldırınca ateş ettim\'\' dedi.
Olay, Gemlik ilçesi Yalova Yolu Caddesi\'nde bir akaryakıt istasyonu ile yakındaki çiftlik arasındaki bölgede meydana geldi. Gemlik Çiftçi Hakları Koruma Başkanlığı\'nda bekçilik yapan Yaşar Ş., başkanliğa ait çiftliğin çevresinde dolaşırken, yakındaki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Çelik\'e ait \'Manço\' isimli Kangal köpeğin yanına geldiğini gördü. Korkan Yaşar Ş., av tüfeği ile köpeği vurdu. Yaralanan köpek, olay yerinde öldü.
\'AMACIM KORKUTMAKTI\'
Köpeği ölen Ali Çelik, Yaşar Ş.\'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yaşar Ş., verdiği ifadede, \'\'Mesai saati içindeydim, çiftliğin çevresinde dolaşıyordum. Köpek yanıma geldi. Bende akaryakıt istasyonunda çalışanları köpeği almaları konusunda uyardım. Yoluma devam ettim, köpek yeniden geldi. Bana doğru ön ayaklarını havaya kaldırdığını görünce ateş ettim. Amacım korkutmaktı\'\' dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHA BURSAYaşarAliKangalGözaltınaOlay GemlikYalova Yolu CaddesiGemlikHakları Koruma BaşkanlığıKorkan YaşarYaralananKORKUTMAKTIKöpekBendeYolumaBanaAmacım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24