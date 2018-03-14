T24 LogoT24 Logo
Gündem

 Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) Çiftlik Bank'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı

14 Mart 2018 12:31

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA) Çiftlik Bank\'ın kayıplara karışan CEO Mehmet Aydın\'ın üyelere gönderdiği videoyla, şirketin 2 ay önce kripto para üretim çiftliği de kurduğu ortaya çıktı.
Kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan Çiftlik Bank\'ın sahipleri sırra kadem bastı. Şirketin sahiplerinden Mehmet Aydın\'ın bir süre önce üyelere sosyal medya üzerinden gönderdiği videoda kripto para üretim çiftliği de kurdukları görülüyor.
O videoda kripto para çiftliğini tanıtan Aydın, üyelere “Bitcoin batsa bile Çiftlik bank yine hayatına devam eder\" diyerek sesleniyor.
Kripto para üretikleri tesisi tanıtan Mehmet Aydın,  “Aynı anda bin tane cihaz çalıştığı için çok sıcak hava oluyor. Bu sıcak havayı makinelerin daha iyi performans verebilmesi için dışarı atmamız gerekiyor\" diyerek kurdukları sistemi anlatıyor.
Aydın tesisin nerede olduğunu ise açıklamıyor. 

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gülseli KENARLIDHA Çiftlik BankCEO Mehmet AydınKısaBankMehmet AydınAydınKriptoBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24