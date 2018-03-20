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Çiftlik Bank'ın 34 aracına el konulacak

500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu

20 Mart 2018 14:37

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank mağdurlarının şikâyeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank'a ait 34 araca el konulacak.

Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olan 500'e yakın mağdur, Bursa Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.  Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurular neticesinde Çiftlik Bank ile ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, merkez Nilüfer ilçesindeki Bursa Gıda Toptancıları Sitesi'nde Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı bir iş yerinin önünde atıl durumda bekleyen araçlarla ilgili inceleme başlatıldı.

22'si Çiftlik Bank logosu giydirilmiş 34 aracın bulunduğu iş yerinin önünde polis güvenlik önlemi aldı. Araçlara başsavcılık tarafından el konulacağı öğrenildi.

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