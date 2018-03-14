Çiftlik Bank'a 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suç örgütü kurmak'tan soruşturma

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yüksek kâr ortaklığı vaat ederek para toplayan Çiftlik Bank hakkında 'nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından soruşturma başlattı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olarak para yatıran 20 müştekinin yapmış olduğu başvurular neticesinde 12 Mart tarihinde nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda, ilgili şirketin İnegöl'de bulunan işletmelerinde 13 Mart tarihinde arama ve el koyma işlemlerine başlanmıştır. Başsavcılığımızca şirketin mal varlığını üçüncü şahıslara devir ve temlik yoluyla kaçırmasının önlenmesi maksadıyla gerekli tedbirler alınmıştır."

Ne olmuştu?

Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini Bursa-İnegöl’de açtı. Çiftlik Bank projesi yumurta ve tavuk sektörüne de kaydına Mehmet Aydın, Manisa’da aylık 1.500.000 yumurta üretimi gerçekleştirme kapasitesine sahip tavuk çiftliği kurdu. 2016 yılında başlayan Çiftlik Bank projesi ise kamuoyunda saadet zinciri ve ponzi sistemi iddiaları var.

Çiftlik Bank'ın sahibi 25 yaşındaki Mehmet Aydın ise şirketteki hisselerini devretti ve şirketle tüm bağını bitirdi. Kurdukları sanal sistemle yüksek kar vaadi karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank önce Bursa'da olan şirket merkezini 23 Ekim'de İstanbul'a taşıdı.

Ardından şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın şirketin 15 milyon TL sermayesine tek başına hakim olduğu ortaya çıktı. Aydın, 22 Aralık'ta elinde tuttuğu şirket hisselerini Fame Game Hayvancılık Sanayi isimli şirkete devretti devir işlemi bugün Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı. Bu şirketin sahibi olarak ise merkezi Kıbrıs'ta bulunan Famegame Software LTD görünüyor. Şirketin tek sahibi ve CEO'su olan Aydın'ın tüm hisseleri devretmesinin ardından yönetici müdürlüğü de bitmiş oldu.

Operasyon düzenlenen Çiftlik Bank'ın asıl sahibi resmi kayıtlarda Kıbrıs'ta kurulu olan Famegame Sofware LTD olarak görünüyor. Bu şirketin sermayesi 10 bin TL. Ancak bu şirketin sahibi olduğu Türkiye'de kurulu olan Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermayesi 200 milyon TL. Fame Game ise sermayesi 15 milyon TL olan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited isimli şirketin sahibi oldu. Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ticaret Limited şirketi de Çanakkale Dora Gıda Ticaret Limited şirketinin sahibi olarak görünüyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Çiftlik Bank ile ilgili kapsamlı olarak başlatılan müfettiş incelemesinin sürdüğünü, incelemelerde 2 ortak firmanın daha ortaya çıkarıldığını ve iddia edilen 80 şarküteriyle ilgili de araştırma yapıldığını söyledi. Müfettişlerin inceleme sonucunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne iletildikten sonra Reklam Kurulunu da direkt toplantıya çağırıp, uygunsuz görünen durumlar saplanırsa cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak, İstanbul'da gözaltına alındı. Taraklı ilçesindeki Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'nin sahibinin eşi S.A da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu.