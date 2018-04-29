Çiftlik Bank soruşturması: 3 milyon liraya el kondu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile saadet zinciri olarak bilinen sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin T.L.'ye el konduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik olarak yürütülen, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç örgütüne üye olmak", "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şirket yetkilileri hakkında işlem yapıldığı ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ilgili firmanın tesislerine el konduğu ve tesislerde bulunan canlı hayvanların bakımının da atanan yediemin tarafından yürütüldüğü belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın mali detaylarını da tespit etti.

Hazırlanan resmi raporlara göre Mehmet Aydın tarafından kurulan, kardeşi Fatih Aydın'ın pay sahibi olduğu KKTC merkezli Famegame Software Ltd Şti unvanlı şirkete yatırım yapan 132 bin 222 farklı katılımcı bulunuyor.

Ayrıca sistemde yatırım yapmayan 388 bin 99 kişi daha var.

Raporlara göre, sistem aracılığıyla 31 Temmuz 2016 tarihinden beri katılımcılardan toplam 1 milyar 139 milyon T.L. değerinde para toplandı, bu süreçte katılımcılara 687 milyon T.L. değerinde geri ödeme yapıldı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin tespit edildiği, bu suçluların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.