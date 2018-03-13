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Çiftlik Bank mağdurları, kamyonlarda tesise gelip hayvan almak istedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank tesisleri, mağdur olan üyeler tarafından basıldı

13 Mart 2018 02:19

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın İnegöl ilçesindeki Çiftlik Bank tesisleri, mağdur olan üyeler tarafından basıldı. Kamyonlarla gelerek mağduriyetlerine karşılık tesislerden hayvan almak isteyen kalabalık nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik tedbirleri almaya başladı.
Yüzbinlerce üyesi ve dolandırıcılık iddialarıyla aylardır gündemde olan Çiftlik Bank\'ın mağdurları şirketin İstanbul Ümraniye\'deki genel merkezinin ardından Bursa\'nın İnegöl ilçesi Sungurpaşa Mahallesi\'ndeki büyükbaş hayvan tesisini bastı. Kaybettikleri paralara karşılık kamyonlarla geldikleri tesisten hayvan almak isteyen üyeler, jandarmanın engellemesiyle karşılaştı. Kalabalığın sayısı kısa sürede 300\'ü aşarken, çevre il ve ilçelerden de birçok mağdur vatandaşın tesise gelmek üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı. 
Mağdur olan öfkeli kalabalığın sıyısı artarken, jandarma da tesisin çevresinde aldığın önlemkleri arttırdı. Vatandaşların tesis önünde bekleyişleri sürüyor.

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