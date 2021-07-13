Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, yargılandığı 2 dosyadan da tutuklandı

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve 7 Temmuz günü tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Aydın, kimlik tespiti sırasında ortaokul mezunu olduğunu ve gelirinin olmadığını söylerken savunmasında "Benim mağdurların zararını giderecek halihazırda bir param yoktur, ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" dedi. Mahkeme heyeti sanık Aydın'ın yargılandığı 2 dosyadan da tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Mehmet Aydın'ın yargılandığı dava Eylül ayında görülecekken hakkında Aydın'ın hakkında yakalama kararı olduğu için bugün görüldü. Sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlandı.

Aydın'ın yanında Avukatı Fatih Kuş da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Ali Günay, Mehmet Aydın'a "Mehmet Aydın memlekete hoş geldin" dedi. Aydın da "Hoş bulduk, merhabalar" şeklinde cevap verdi.

Sanık Aydın kimlik tespiti sırasında 30 yaşında olduğunu, Bursa'da doğduğunu ve ortaokul mezunu olduğunu söyledi. Aydın, ayrıca sabıkası olmadığını, geliri olmadığını ve telefon kullanmadığını belirtti. Mahkeme Başkanı Ali Günay'ın "Evli misin" sorusuna "Ben boşanmadım, daha kesinleşmedi" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme Başkanı Günay, Aydın'ın Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki dosyası olduğunu söyledi.

"Yurt dışında 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay Devleti tarafından el konuldu"

Sanık Mehmet Aydın savunmasında "Ben İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açık olan soruşturmasındaki verdiğim savunmalarımı tekrar ederim. Benim yurt dışında 5 milyon dolarlık mal varlığıma Uruguay Devleti tarafından el konuldu. Hakkımda yakalama kararı çıkarılınca Paraguay'a gönderdiğimiz ve Osman Naim Kaya'nın elinde bulunan 7 milyon dolarlık Bitcoin işletme tesisime de Osman Naim Kaya tarafından el konuldu. Osman Naim Kaya hakkındaki soruşturma nedeniyle Uruguay'da tutuklandı. Daha sonra ev hapsine ayrıldı. Şu anda ne yaptığını bilmiyorum, ev hapsinden sonra kendisiyle görüşmedim" dedi

“Benim mağdurların zararını giderecek halihazırda bir param yoktur, ancak…”

Türkiye'deki mal varlıklarına da el konulduğunu yineleyen Aydın, Mahkeme Başkanı'nın sorusu üzerine "Benim mağdurların zararını giderecek halihazırda bir param yoktur, ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim. Ben yurt dışında hakkımda kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulundum, hakkımda kırmızı bülten çıkarıldığında Uruguay'daydım. Buradan Brezilya'ya geçtim. Farklı iki il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan Brezilya'ya geçtim ve konsolosluğa teslim oldum. Ben yurt dışına çıkarken hakkımda herhangi bir şekilde yakalama kararı yoktu. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Avukat Fatih Kuş: Müvekkilimiz halihazırdaki el konulan mal varlığıyla tüm mağdurların zararını giderebilecek durumdadır

Sanık Avukatı Fatih Kuş ise "Müvekkilimiz halihazırdaki el konulan mal varlığıyla tüm mağdurların zararını giderebilecek durumdadır, müvekkilimizin mağdurlarla yaptığı sözleşmede sistem kapatıldıktan sonra kişilerin yatırdığı paranın 3 ay içerisinde iadesi hususunda taahhüdü bulunmaktadır. Sistem kapatıldıktan sonra 200 kişinin mağduriyetini gidermiş, mal varlığına el konulduğu için diğer mağdurların zararını giderememiştir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" şeklinde savunma yaptı.

Yakalama emri kaldırıldı

Duruşma savcısı Harun Veli Koçalı ise "Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak sanığın tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Mehmet Aydın'ın hakkındaki yakalama emrinin kaldırılmasına karar verdi.

Sanık Mehmet Aydın'ın tutuklanmasına karar veren heyet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılarak sanığın soruşturma sırasında emniyette, savcılıkta ve sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinin gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Mahkeme Başkanı Günay, "Sen yokken hakkında iki iddianame tanzim edildi. Dosyalar aynı mağdurlar farklı olduğu için mahkememizde başka bir davan daha var" dedi. Aydın, bu dosya içinde önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti. Mahkeme, bu dosyadan da sanık Aydın'ın tutuklanmasına karar verdi. İki duruşma da ertelendi.