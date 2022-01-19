Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Çiftlik Bank ana davasında tutuklu bulunan Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın bugünkü duruşmasında, iki kardeşin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mehmet Aydın, Türkiye'de kendi hesabına göre, 200 milyon lira değerinde malvarlığına el konulduğunu iddia etti.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3 ayrı davaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

Duruşmada 5 tutuksuz sanık ile taraf avukatları da hazır bulundu. 3 ayrı davada toplamda 34 müşteki yer aldı.

Mehmet Aydın'ın avukatı müvekkilinin mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve mal varlığının satılarak mağdurların zararlarının giderilmesi talebini tekrarladı. Avukatı ayrıca Mehmet Aydın'ın tahliyesini talep etti.

Tek tek beyanları alınan 34 müşteki 4 bin ile 158 bin lira arasında değişen miktarlarda para yatırdıklarını, yatırdıkları paranın bir kısmını alabildiklerini belirtti.

Çiftlik Bank sistemine televizyon reklamlarından, sosyal medyadan ve arkadaşlarından duyarak katıldıklarını kaydeden 34 müştekiden 32'si sanıklardan şikayetçi oldu. Toplam zararının 30 bin ve 15 bin lira olduğunu söyleyen 2 kişi ise sanıklardan şikayetçi olmadığını ifade etti.

Müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından söz verilen Mehmet Aydın, yayınladıkları televizyon reklamlarında Çiftlik Bank oyununun reklamını yapmadıklarını öne sürerek, ”Biz ‘Çiftlik oyununa para yatırın’ demedik. Orada sucuk, peynir gibi ürünlerimizin reklamını yaptık. Ayrıca yapmış olduğumuz sistem içi sözleşmesinde ‘Sistemin kapanması halinde 90 gün içinde ücret iadesi yapılacak’ dedik. İnsanlar 90 gün beklemeden şikayet ettiği için ödemeleri yapamadık" ifadelerini kullandı.

‘Dolar kuru değişince mal varlığımın değeri yükseldi’

Mehmet Aydın el konulan mal varlığının satılarak mağdurların zararlarının karşılanması talebini yineledi.

Mahkeme Başkanı da Aydın'a "Uruguay'da veya Kıbrıs'ta el konulan malvarlığın var mı?" diye soru sorunca sanık Mehmet Aydın da "Toplamda 34 milyon liralık mal varlığım vardı 4 yıl önce. Dolar kuru değiştiği için daha çok yükseldi. Mahkemenin gidişatına göre oradaki mal varlıklarımın durumunu da çözeceğim. Burada beraat edersem çözebilirim çünkü yurtdışında para kara para olarak gözüktüğü için bloke koydular" şeklinde cevap verdi.

Savcı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve mal varlığına konulan tedbirlerin devam etmesini istedi.