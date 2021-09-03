Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın: O dönemde arkamda bir güç vardı

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın, "Çiftlik bank sisteminde sizin sadece görünen yüzü olduğunuz ancak çok daha farklı güçler tarafından bu sistemin yönetildiği iddia ediliyor. Başından beri yalnız mıydınız?" sorusuna, "Benim o dönemde arkamda bir güç vardı. Ancak bu güç sanıldığı gibi karanlık bir güç değildi. Dönemin sivil, askeri, bürokrasiden, bakanlar, milletvekilleri, hakimler, savcılar, belediye başkanları, kaymakamlar, askeri, polisi her kesimden “yürü Mehmet arkandayız, sonuna kadar yanındayız, sen devlet için faydalı olanı yapıyorsun seni destekliyoruz” diyen yüzlerce insan vardı." yanıtını verdi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nden TV100'ün sorularını yanıtlayan Aydın şunları kaydetti:

Yurtdışındayken Çiftlik Bank’a para yatıran kişi yada kişilerle irtibatınız oldu mu?

Interpol tarafından kırmızı bülten çıkana kadar bazı üyelerle, gurup liderleri ile görüştüğüm oldu. Mal varlığıma el konulduğu için ben de onları savcılığa yönlendirdim. Yurt dışında bulunan mal varlığım Bitcoin ile de ödeyeceğimi söylemiştim. Yurtdışında da mal varlığıma el konuldu. Sözümü tutamayacağımı anlayınca iletişimi kopardım.

Interpol tarafından aranırken yurtdışındaki farklı ülkelere nasıl geçiş yaptınız?

Uruguay’dan Brezilya’ya geçiş yaptım. Sınırda herhangi bir pasaport kontrolü olmadığından kimseye rüşvet vermeden rahatlıkla geçtim.

Aydın Çiftlik Bank’ın popüler olduğu dönemde kendisine yargı dünyası ve bürokrasiden önemli isimlerin destek olduğunu iddia etti.

Tehditler ve şantajlara karşı terör örgütü IŞİD ve yerel mafya benden para istediler. Bunlara karşı durduğum için medyadaki güçlerini kullandılar, fitili ateşlediler.

-Şu ana kadar mağdurlara ödeme yapıldı mı?

-Sözleşme kapsamında ana para iadesi için ihtarname gönderen bazı üyelere mal varlığıma el konuluncaya kadar ödeme yapıldı.

Haberde, "Mehmet Aydın Çiftlik Bank’a para yatıranlar arasında bir çok ünlü isim olduğunu söyledi ancak isimlerini vermedi." denildi.

-Çiftlik Bank sistemine para yatıranlar arasında siyasi, iş ya da sanat dünyasından ünlü isimler var mıydı?

-Kullanıcı gizlilik sözleşmesine ilişkin isim bildirmem doğru olmaz, ancak her kesimden insan vardı

Çiftlik Bank bir yatırım aracı değil oyundur. Bu kapsamda ben de oyunu geliştirmek için eksikleri tespit etmek adına hesap açtım.