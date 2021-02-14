Çiftlik Bank davasında 14 ay hapis yatan Hakkı Cangül: Dolandırıldığımı düşünmüyorum

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevliyken internetten görüp dahil olduğu Çiftlik Bank'a 2.4 milyon TL yatırım yapan ve davalar sonucu 14 ay hapis yatan Hakkı Cangül, dolandırıldığını düşünmediğini söyledi. Cangül, "Çünkü kendim girdim. Kardeşim, bir aldın, koy kenara. Açgözlülük yaptım, ben kendi bacağımdan asıldım" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz ve 140journos’un “Tosuncuk” belgeseli için konuşan Cangül, "Sistem çökmeden önce paraları ödememeye başladılar. 15 Ocak 2018'den sonra… Mehmet Aydın zaten yok. 23 Şubat'ta ödeme yapılacağı söylendi. Ödenmeyince o gün notere koştum, ihtar çektim. Çünkü parasını alamayan insanlar bayilere geliyor, cevap alamadıkları için… Geldi biri, mermiyi koydu masama. ‘Söyle, paramı ödesin’ dedi. Hayati tehlikemiz vardı. İhtar çektiğimi sosyal medyada yayınladım. Yayınlamaz olaydım. Linç edildim.” ifadesini kullandı.

"Şu an 680 bin TL borcum var, faizler hariç"

Cangül, "Onların gözünde ekmek yediği yere pisledi, ihanet etti olarak gözüktü. Birçok tehdit, küfür, hakaret… Kendim oluşturduğum WhatsApp grubundan çıkmak zorunda kaldım. Bayilik hakkımı elimden aldılar. Paramı ödemediler. Şöyle dediler: “Avrupa'nın en büyük firması olacağız. Sen bunun hesabını vereceksin. İki buçuk hafta sonra battılar. En az 100 kişi benden helallik istedi. Şu an 680 bin TL borcum var, faizler hariç. Maaşımın dörtte biri icraya gidiyor. 2 bin TL alıyorum. Üç çocuğum var. Devlet neyimi alacak? Yok ki." diye konuştu.

"Dolandırıldığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Cangül, "Düşünmüyorum. Çünkü kendim girdim. Kardeşim, bir aldın, koy kenara. Açgözlülük yaptım. Bir bayim vardı. Niye ortak olup bir tane daha açtım? Şu an o şirketlerin borçları bana kaldı. Dava sürdüğü için şirketi kapatamıyorum. Ticaret Odası'na aidatı birikiyor. Mali müşavir alıyor… Sürekli borç geliyor. Her koyun kendi bacağından asılır. Ben kendi bacağımdan asıldım." yanıtını verdi.