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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çola

15 Mart 2018 02:15

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü Çiftlik Bank soruşturması kapsamında, savcılığa gelerek teslim olan Çiftlik Bank CEO\'su Mehmet Aydın\'ın eşi Sıla Aydın ve şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak tutuklandı.
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında şirket CEO\'su Mehmet Aydın\'ın eşi Sıla Aydın bugün Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim olurken, şirketin yönetim kurulu üyesi ve Taraklı\'da bulunan tesislerin müdürü olan Cemal Çolak ise İstanbul Üsküdar\'daki evinde gözaltına alındı. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Cemal Çolak ve Sıla Aydın\'ın ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen Cemal Çolak ve Sıla Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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