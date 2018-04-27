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"Çiftlik Bank CEO'su Brezilya'da" iddiası

Mehmet Aydın'a ait konum bilgilerinin Brezilya şehrini gösterdiği iddia edildi

27 Nisan 2018 22:49

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın’a ait konum bilgilerinin Brezilya’nın Sao Paulo şehrini gösterdiği iddia edildi. Siber Güvenlik Uzmanı Mesut Uçar, Aydın’ın Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yaşadığını iddia etti.

Mesut Uçar, Mehmet Aydın ile bir mağdur gibi irtibat kurduğunu iddia ederek "Şu an aktif olarak Uruguay’da değil Brezilya Sao Paulo’da bulunuyor. Aktif konumu orada görünüyor” diye konuştu. “Elimde olan bütün bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım”

Güvenlik güçlerinin talep etmeleri halinde elindeki bilgileri paylaşabileceğini söyleyen Uçar, “Eğer bu konuyla alakalı devletimizin güvenlik güçleri bir bilgi talep ederlerse ben kişinin elimde olan bütün bilgilerini paylaşmaktan mutluluk duyarım. Kendisinin nerede olduğu ve ne yaptığı elimizde mevcuttur. Kendisi söylenilen veya medyada gözüken aktif Uruguay konumunda değil Brezilya Sao Paulo’dadır" dedi. 

 

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