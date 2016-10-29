"Çiftlerin uyuma şekli, ilişkilerin seyrini belirliyor"

İngiltere’deki Hertfordshire Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, çiftlerin çoğu yüz yüze veya aynı yöne yatmak yerine, sırt sırta vererek uyumayı tercih ediyor. Hürriyet'ten Özlem Çakır'ın haberine göre, yine aynı araştırmaya göre, çiftler birbirlerine ne kadar yakın uyurlarsa o kadar mutlu oluyorlar. Birbirlerine temas ederek uyuyan çiftlerin yüzde 94’ü bu durumdan çok mutlu olsa da temas etmeden uyuyanların yüzde 68’i mutlu olmak için buna gerek duymadıklarını söylüyor.

ABD’deki California Üniversitesi’nde 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre ise, uyku problemi yaşayan çiftlerin kavga etme oranı daha yüksek. Uykusuz kalmak mutsuzluk ve yorgunluğa neden olduğu için küçücük bir kavga büyüyebiliyor.

Berkeley Üniversitesi’nde 2013 yılının Ocak ayında yapılan bir araştırmaya göre uykusuzluk, çiftlerin birbirine tevazu ve minnet duygularını azaltıyor. Stres uykusuzluğa, uykusuzluk da strese neden oluyor. Böylesine bir kısır döngünün içinde ilişki de kötü yönde etkilenebiliyor.

2014 yılında ‘Ulusal Sağlık Kurumu’ tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gece mutsuz uyuyan kadınlar genellikle sabahları aynı sinirle kalksa da erkeklerde aynı sorun görülmüyor. Yani kadınlar, ‘uyku ilişkisinin’ kalitesinden erkeklerden daha çok etkileniyor.