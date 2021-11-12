Çiftlerin porno alışkanlıkları araştırıldı: Erkeklerin dörtte biri izlediğini saklıyor, kadınların üçte biri ilişkiyi etkilemesinden korkuyor

ABD’de yapılan anket, pornonun beş ilişkiden birinde soruna neden olabildiğini gösterdi. Ankete katılan erkeklerin dörtte biri porno izlediğini partnerinden sakladığını söylerken kadınların üçte biri de pornografini ilişkilerini etkilemesinden endişe duyduğunu belirtti.

Brigham Young Üniversitesi’nin Wheatley Enstitüsü ve Austin Aile ve Kültür Çalışmaları Enstitüsü’nün hazırladığı rapora göre, yetişkinlerin yüzde 70’inden fazlası porno izlemeyi normal bulsa da çiftlerin üçte biri partnerleriyle pornografi üzerine konuşmak konusunda geriliyor.

Rapor, kadınların üçte birinin partnerlerinin pornoya kendilerinden daha çok düşkün olmasına ilişkin endişe duyduğunu gösterdi. Araştırma, erkeklerin kadınların porno izleme miktarını olduğundan fazla sandığını, kadınların ise tam tersi, erkeklerin gerçekte olduğundan daha az porno izlediğini düşündüğünü gösterdi.

Ankete katılan erkeklerin beşte biri porno izlemeyi bırakabileceklerini düşünmediğini söyledi.

Araştırmacılar pornografi kullanımının cinsiyet açısından ve heteroseksüel ilişkileri nasıl etkilediği açısından incelenmesi için Ulusal Çiftler ve Pornografi Çalışması’nı başlattı.

Çalışmaya katkıda bulunanlardan psikoloji profesörü Galena K. Rhoades, bulguların yalnızca kadınlar ve erkekler arasındaki porno yönelim farklılıklarını değil aynı zamanda çiftler içinde de farklılıkları ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırmanın öne çıkan bulguları şu şekilde:

Bir ilişki içindeki üç erkekten biri, en azından haftalık porno izleme alışkanlığı olduğunu söyledi. Bu oran evli kadınlarda 16’da 1, sevgilisi olan kadınlarda 8’de 1 olarak tespit edildi.

Evli erkeklerin dörtte biri, geçen yıl boyunca hiç porno izlemediklerini söyledi. Evli kadınların yarısından fazlası ie bu yanıtı verdi.

Ankete katılan 30 yaş altı erkeklerin yüzde 17’si her gün porno izlediğini söylerken bu oran 30 yaş üstü erkeklerde yüzde 7 oldu.