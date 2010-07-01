Çiftler bu tarihin peşinde: '10.10.2010'

T24- Evlilik günlerini unutulmaz hale getirmek isteyen çiftler, "10.10.2010" tarihinde evlenmek için nikah dairelerinde şimdiden yerlerini ayırttı.



"10.10.2010" tarihinde nikah kıydırmak isteyen Pendikli çiftler, Pendik Belediyesi Nikah Sarayı'na randevu almak için akın etti.



"10.10.2010" için Pendik Belediyesi Nikah Sarayı'nda evlenmek isteyen 30 çift şimdiden randevu almış durumda.



Nikah memurluğu yetkilileri, çiftlerin Şubat ayından bu yana bu özel gün için tarih almaya başladığını, ancak talep yoğunluğu yüzünden yeni başvuranlara yer kalmadığını söylediklerini belirttiler.



"10.10.2010" tarihinde evlenmek için başvuran Coşkun Erkan ve Aslı Bilgi çifti, sayıların hayatlarında önemli bir yeri olduğunu ifade ederek, 10 Kasım'da tanıştıklarını, 12.12.2009 tarihinde nişan yaptıklarını, şimdi de 10.10.2010 tarihinde evleneceklerini dile getirdiler.



Fatih Kuran ve Sergül Kılıç çifti ise evlilik tarihinin özel bir gün olmasını istediklerini, bu nedenle bu tarihi tercih ettiklerini söylediler.



Yaşar Türkmen ve Gamze Ayık da geçen yıl "09.09.2009" tarihinde evlenmeyi düşündüklerini, ancak ertelemek durumunda kaldıklarını belirterek, "Nikahımızı daha erken kıydırabilirdik, ama bizim için gerçekten özel bir gün olmasını istedik. Onun için bekledik. O gün için yer bulduğumuz için mutluyuz" diyerek duygularını ifade ettiler.



İbrahim Piroğlu ve Öznur Büyükkayıkçı da "1.1.2010" tarihinde sözlendiklerini kaydederek, kendileri için özel ve uğurlu olacağına inandıkları "10.10.2010" da evlenmeyi uygun gördüklerini belirttiler.



Nikah salonlarında yer kalmadı



Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı yetkilileri de "10.10.2010" tarihi için boş yer kalmadığını ve o tarihte evlenmek isteyen çiftlerin aylar öncesinden randevularını aldıklarını ifade ederek, o tarihte 10.30-20.00 saatleri arasında 36 çiftin nikahının kıyılacağını kaydetti.



Kadıköy Belediyesi Nikah Dairesi'nde de durum farklı değil. Yetkililer, "10.10.2010" tarihinin dolduğunu ve 58 çiftin o gün evleneceğini söyledi.



Beyoğlu Belediyesi Nikah Sarayı'na da bu özel tarihte evlenmek için 25 çift başvurdu. Yetkililer, "10.10.2010" tarihi için yeni başvuru alınmadığını belirtti.

