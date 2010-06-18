Çiftler artık boşanıyor

T24-



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2009 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

Verilere göre, 2008 yılında 641 bin 973 çift evlenirken geçen yıl bu sayı 591 bin 742 oldu.





İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı ise 3,3 olarak kaydedildi. Ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,3, kadınlar için 23 olarak belirlendi.





Bölgesel düzeyde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,2, kadınlarda 24,1 ile İstanbul Bölgesi'nde görülürken, en düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,2, kadınlarda 21,7 ile Orta Anadolu Bölgesi'nde kaydedildi.





BOŞANAN ÇİFT SAYISI 14 BİN 499 ARTTI





2008 yılında 99 bin 663 çift boşanırken bu sayı geçen yıl 14 bin 499 artarak 114 bin 162'ye yükseldi.





Boşanmaların en yüksek olduğu bölge binde 2,27 ile Ege Bölgesi olarak belirlendi.





Ege Bölgesi'ni binde 2,01 ile Batı Anadolu Bölgesi izlerken, kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölgeler binde 0,58 ile Kuzeydoğu Anadolu, binde 0,59 ile Ortadoğu Anadolu Bölgeleri oldu.





BOŞANMALARIN YÜZDE 40'I İLK BEŞ YILDA





Boşanmaların yaklaşık yüzde 40'ı evliliğin ilk beş yılı içinde, yüzde 24'ü ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti.