Çiftler arasındaki kavgayı bitiren sprey

Amerikalı bilim insanları kavga eden çiftlerin mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacak yeni bir burun spreyi geliştirdi.



Amerikalı bilim insanları, aşıkların ömür boyu mesut bir şekilde yaşamalarını sağlayacak yeni bir formül geliştirdi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre, uzmanlar bağlılık hormonu Oxytocin’den yola çıkarak bir burun spreyi geliştirdi.

Yaşları 20 ila 50 arasında değişen 47 çift üzerinde yapılan araştırmada kavga eden çiftlere burun spreyi sıkıldı.

Burun spreyini alan çiftlerin kısa bir süre sonra daha sakin cana yakın davrandıkları gözlemlendi.

Uzmanlar spreyin aşk hormonu da içerdiğini ifade etti.