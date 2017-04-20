Çifte vatandaşlık tartışması büyüyor

Türkiye'deki referandum için Almanya'daki Türklerin çoğunluğunun Evet demesinin ardından Almanya'da çifte vatandaşlık tartışmaları yeniden alevlendi. Hrıstiyan Demokrat Birlik partili politikacılar, 2014 yılında yürürlüğe giren çifte vatandaşlık yasasının gözden geçirilmesini istiyor. Söz konusu yasaya göre, Almanya'da dünyaya gelen yabancı uyruklu çocukların çifte pasaporta sahip olmasına izin veriliyordu. Şu anda çifte vatandaşlık hakkının daha az nesille sınırlandırılmasını içeren yeni bir model tartışılıyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2015 yılında Alman pasaportunun yanı sıra bir başka ülkenin pasaportuna sahip olanların sayısı 1 milyon 700 bin civarındaydı. Bunlardan 74 bini diğer bir AB ülkesinin de vatandaşı. 246 bin kişi aynı zamanda Türk pasaportu sahibi, 228 bin kişi de Rus pasaportuna sahip. 555 bin kişi ise Alman olarak dünyaya geldi ve ikinci pasaportu da otomatik olarak aldı. Dolayısıyla bu kişilerin bir göç geçmişi bulunmuyor.

Almanya'da geçerli olan yasaya göre, şu anda Alman vatandaşı olmak isteyenlerin diğer vatandaşlıktan vazgeçmesi gerekiyor. AB vatandaşları ve vatandaşlıktan çıkmalarına izin verilmeyen ülkelerin vatandaşlarına istisna uygulanıyor.

Almanya'da dünyaya gelen çocuklar aynı anda iki pasaporta sahip oluyor. Önceki opsiyon zorunluluğuna göre, 18 yaşında bu iki vatandaşlıktan birini seçmeleri gerekiyordu ancak bu uygulama 2014 yılında kaldırıldı. Şu anda iki pasaporta da sahip olup bunları çocuklarına aktarabiliyorlar.

Uyum uzmanlarının eleştirisi

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nin 2016 yılında düzenlenen parti kongresinde bu uygulamanın kaldırılması gündeme gelmişti. Uyum uzmanları uygulamayı farklı nedenlerle de eleştirmişti. Örneğin sonradan Alman vatandaşı olanların pek çok zorluk aşması ya da eski vatandaşlığını bırakması gerekirken, Almanya’da doğanlar çok daha az koşul altında diğer vatandaşlıklarını da koruyabiliyor.

CDU Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "Almanya’da doğanlar için çifte vatandaşlığın, nesiller boyunca taşınmasını yanlış buluyorum" şeklinde konuşmuştu. CDU Başkan Yardımcısı Almanya'da doğan Türkiye kökenlilerin en azından ikinci neslinin iki ülke vatandaşlığı arasında bir karar vermesi gerektiğini savunmuştu.

Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi de Almanya'daki Türklerin oy verme eğilimini çifte vatandaşlık uygulamasına karşı tez olarak kullanıyor. Partinin genel başkanvekili Alexander Gauland Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Referandum çifte vatandaşlığın iyi bir fikir olmadığını göstermiştir” demişti.

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