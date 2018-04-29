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BBC Türkçe

Çifte el nakli yapılan ilk çocuk şimdi beyzbol oynuyor

Zion iki yıl önce çifte el nakli yapılan en genç insan olarak tarihe geçti. Şimdi 10 yaşında olan Zion, beyzbol sopasını elinden bırakmıyor. Beyni yeni ellerini kabul etti. Doktorlara göre, bu başarıda pozitif karakterinin de etkisi büyük.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de çifte el nakli yapılan ilk çocuk olarak tarihe geçen Zion Harvey, şimdi beyzbol sahalarında kendini gösteriyor.

Baltimore doğumlu Zion şimdi 10 yaşında. İki yıl önce yapılan operasyonla doktorlar iki koluna da el nakli yaptılar.

Yapılan tıbbi kontrollere göre, elleri bir donörden gelmiş olsa da, Zion'un beyni onları sanki kendininmiş gibi kabul etti.

BBC'ye konuşan Philadelphia Çocuk Hastanesi'nden Dr Sandra Amaral, Zion'un hızlı bir ilerleme gösterdiğini söyledi.

Amaral, "Artık beyzbol sopasını tutarken koordinasyonu daha iyi sağlıyor. Artık adını daha net bir şekilde yazabiliyor. Duyumu ilerlemeye devam ediyor. Bu inanılmaz" diye konuştu.

Zion artık annesinin yanağını okşadığında bunu hissedebiliyor.

Amaral, Zion'un beyninin yeni ellerini dikkate alacak şekilde kendini yeniden yapılandırdığını belirtti.

Zion ölümcül bir enfeksiyon olan septisemine (kan zehirlenmesi) yakalandığında, iki elinin de bileğinden itibaren alınması gerekti. Dizlerinden aşağı iki bacak da kesildi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle, iki yıl dializde kaldıktan sonra dört yaşında tekrar ameliyat oldu. Annesi Pattie Ray Zion'a böbreklerinden birini verdi.

Zion'a Haziran 2015'te yapılan çifte el nakli, tarihte ilk değildi. 1998'de ilk çifte el nakli yapılmıştı. Ancak Zion, bu hastalar arasında en genciydi.

Aralarında 10 cerrahın olduğu 40 doktor ameliyata katıldı. Gece boyunca süren ameliyatta en büyük zorluk, ellerin yaşam boyu canlı kalmasını sağlayacak tüm küçük kan damarlarını bağlamaktı.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca, ameliyat sonrası Zion'un vücudunun yeni ellerini bir noktada kabul etmeyeceğinden endişe edildi.

Ancak ilaç tedavisi bunu engelledi.

Doktorlara göre, Zion'un pozitif kişiliği ve kararlılığı da, tıbbi öyküsü kadar bu başarıda önemliydi.

En dikkat çekici olan da, Zion'un gelişiminin sürdüğü 2 ve 8 yaşları arasında elleri olmamasına rağmen, beynin bu kadar iyi yanıt vermesiydi.

Ameliyatın baş cerrahı Scott Levin Zion'da gördükleri gelişmeyi şu sözlerle anlatıyor:

"Beyni elleriyle iletişim kuruyor. Beyni hareket etmesini söylüyor ve elleri hareket ediyor. Bu her yönüyle inanılmaz bir şey."

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