Çifte dolandırıcılık

T24 - Bursa'da, iş yerindeki 4 arkadaşının kredi kartı bilgilerini ele geçirdiği iddia edilen kişi, komşusunun şifresi olmayan kablosuz interneti aracılığıyla alışveriş yaptı. Kendisine cep telefonu ve bilgisayar oyunu aldığı tespit edilen zanlı, 3 aylık takip sonucu yakalandı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçlarla Mücadele Amirliğinden alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir sağlık kurumunda görevli 4 kişinin, bilgileri dışında kredi kartlarıyla alışveriş yapıldığı ihbarını değerlendiren güvenlik güçleri, inceleme başlattı.



Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu internet ortamında alışveriş yapan kişinin aynı sağlık kurumuna iş yapan taşeron firmada görevli İlker D. (28) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı evinde yakaladı.



Gözaltına alınan zanlının, iş yerindeki 4 arkadaşının kredi kartı bilgilerini gizlice kaydettiği ve bu bilgilerle internet ortamında alışveriş yaptığı ortaya çıktı.



İnternetten siparişle bilgisayar oyunu ve cep telefonu satın aldığı öğrenilen İlker D'nin, bu işleri yaparken komşusunun şifresi bulunmayan kablosuz internetini kullandığı anlaşıldı.



Zanlı, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



Emniyet yetkilileri, tüm uyarılara rağmen kablosuz internet kullanan bazı vatandaşların hala şifrelerinin bulunmadığını belirterek, bu konuda duyarlı ve dikkatli davranılması gerektiğini bildirdi.



